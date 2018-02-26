佛光山南台別院訪台南市府中央網路報 (2018-02-26 18:00)
佛光山台南區總住持滿舟法師感謝代理市長李孟諺的用心參與及為台南市民全力謀福祉的辛苦，今早在佛光幹部的陪同下，㩗帶祝願「國泰民安」．「台南平安」的吉祥如意禮籃，前往市長室向李孟諺代理市長致意暨加油打氣。
滿舟法師一行人抵達市長室時，受到李代市長的熱烈歡迎與接待，現場洋溢一片喜氣，因為表現優越的市府祕書長吳欣修即將昇任營建署長，祝賀之聲盈門貫耳。
李孟諺代市長對佛光山南台別院在台南大力的弘法護法，淨化人心，和諧社會，造福群眾，表示嘉許與支持。滿舟法師也對市府在李代市長的主政下，團隊盡心盡力，上下一片和諧，市政推動順暢，表示肯定。
（蔡清欽報導）
【中央網路報】
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- SHARP夏普自動除菌離子蚊取空氣清淨寶寶機 FU-HM30T-B
- 【時尚屋】立雅純白3x6尺衣櫃(UZ5-737-5)
- 【SEIKO 精工】PRESAGE 限量 調酒師系列櫻吹雪機械錶-4R57-
- 【時尚屋】順益原木色三斗櫃(UZ5-632-7)
- STAR 時代 永恆戀人時尚對錶-黑/40x36mm
- PICONO Watches 動物遊樂園系列腕錶-紅馬/48mm
- ZOOM-PURE 精準比例時尚腕錶-駝色/44mm
- 【BRAUN BUFFEL】德國小金牛-HOMME-B系列長夾（藍色）BF192
- RHYTHM 日本麗聲 歐式古典木製 音樂 座鐘 桌鐘 -白貝殼面/2
- 【DIJIA】DJ-D5B線控精品網椅(二色可選)
電子書熱潮不減 樂天Kobo業績爆增近7倍【中央網路報】
全民爆搶購潮！台灣「衛生紙亂象」登上英國BBC【NOWnews今日新聞】