【中央網路報】

佛光山台南區總住持滿舟法師(左3)在佛光幹部的陪同下，前往市長室向代理市長李孟諺(右3)致意暨加油打氣。 佛光山南台別院於春節過後第一個最莊嚴的法會「供佛齋天」，在佛光山慧倫法師與滿舟法師的主法下，及代理市長李孟諺和近千位齋天信眾的虔誠熱烈參與中，法會圓滿成功，祈願國泰民安，台南平安。佛光山台南區總住持滿舟法師感謝代理市長李孟諺的用心參與及為台南市民全力謀福祉的辛苦，今早在佛光幹部的陪同下，㩗帶祝願「國泰民安」．「台南平安」的吉祥如意禮籃，前往市長室向李孟諺代理市長致意暨加油打氣。滿舟法師一行人抵達市長室時，受到李代市長的熱烈歡迎與接待，現場洋溢一片喜氣，因為表現優越的市府祕書長吳欣修即將昇任營建署長，祝賀之聲盈門貫耳。李孟諺代市長對佛光山南台別院在台南大力的弘法護法，淨化人心，和諧社會，造福群眾，表示嘉許與支持。滿舟法師也對市府在李代市長的主政下，團隊盡心盡力，上下一片和諧，市政推動順暢，表示肯定。（蔡清欽報導）