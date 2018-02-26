日期:2月26日，2017-2018賽季WCBA季後賽半決賽，北京隊主場76-72戰勝上海，以3-0的總比分淘汰對手率先晉級總決賽。

北京隊淘汰上海隊率先殺入總決賽，這也是北京女籃連續第5年晉級總決賽。在2015-2016賽季，以及2016-2017賽季，北京女籃實現了兩連冠。

北京女籃在總決賽中的對手，將是山西女籃和廣東女籃之間的勝者。目前山西隊已經獲得了賽點，以2-0的總比分領先廣東隊。

今晚19:30，山西隊將在主場與廣東隊迎來半決賽第3場對決。

（豪斯）