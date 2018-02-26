官方：閔俊麟加盟貴州恆豐北京新浪網 (2018-02-26 18:04)
閔俊麟
官宣 | 閔俊麟加盟貴州恆豐
經與廣州富力足球俱樂部及球員本人友好協商后達成一致，球員閔俊麟正式轉會加盟貴州恆豐足球俱樂部，合同為期三年，至2020年底，若2020賽季出場率達到70%，則自動續約至2021年底。
閔俊麟1994年出生於四川，身高178cm，司職中場。閔俊麟出道於廣州富力，2016賽季租借加盟至港超R&F富力隊；2017賽季租借加盟貴州恆豐，代表球隊出戰28場，打入3粒進球、貢獻2次助攻，跑動距離位列全隊第一。
閔俊麟球風硬朗，為人低調率真，租借加盟僅一年便以優異的發揮贏得了廣大貴州球迷的喜愛。希望小閔能夠繼續拼搏，在未來的賽場上為貴州足球貢獻更多的力量！
歡迎你，親愛的閔俊麟！
Official Announcement | Min Junlin moved to Guizhou Hengfeng FC
Guangzhou R&F and Guizhou Hengfeng FC reached an agreement that the player Min Junlin officially transferred to Hengfeng FC with a contract of 3 years until the end of 2020. The contract will extend to 2021 if his appearance ratio is over 70% in the season of 2020.
Born in Sichuan in 1994, Min Junlin is a midfielder with the height of 178cm. He starts the football career in Guangzhou R&F. In 2017, he joined Hengfeng FC by loan and played 28 matches with 3 goals and 2 assists. He also comes first of the whole team with regard to the average running distance.
Welcome, Min Junlin. Keep fighting and be more powerful
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