日期:2月26日，貴州恆豐通過官方微博宣布廣州富力球員閔俊麟正式加盟球隊。

貴州官方公告如下：

經與廣州富力足球俱樂部及球員本人友好協商后達成一致，球員閔俊麟正式轉會加盟貴州恆豐足球俱樂部，合同為期三年，至2020年底，若2020賽季出場率達到70%，則自動續約至2021年底。

閔俊麟1994年出生於四川，身高178cm，司職中場。閔俊麟出道於廣州富力，2016賽季租借加盟至港超R&F富力隊；2017賽季租借加盟貴州恆豐，代表球隊出戰28場，打入3粒進球、貢獻2次助攻，跑動距離位列全隊第一。

閔俊麟球風硬朗，為人低調率真，租借加盟僅一年便以優異的發揮贏得了廣大貴州球迷的喜愛。希望小閔能夠繼續拼搏，在未來的賽場上為貴州足球貢獻更多的力量！

歡迎你，親愛的閔俊麟！

Official Announcement | Min Junlin moved to Guizhou Hengfeng FC

Guangzhou R&F and Guizhou Hengfeng FC reached an agreement that the player Min Junlin officially transferred to Hengfeng FC with a contract of 3 years until the end of 2020。 The contract will extend to 2021 if his appearance ratio is over 70% in the season of 2020。

Born in Sichuan in 1994， Min Junlin is a midfielder with the height of 178cm。 He starts the football career in Guangzhou R&F。 In 2017， he joined Hengfeng FC by loan and played 28 matches with 3 goals and 2 assists。 He also comes first of the whole team with regard to the average running distance。

Welcome， Min Junlin。 Keep fighting and be more powerful。