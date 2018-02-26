農心杯戰火重燃，中日韓三國精英向最後的冠軍發起衝刺。2月26日，第三階段首戰在上海舉行，中國隊副帥黨毅飛執白182手力剋日本隊主帥井山裕太，達成四連勝。日本隊本屆農心杯五人一局不勝，率先出局，連續第12年墊底，繼續國際棋戰中的凄風苦雨。

本屆農心杯韓國隊先鋒申旻埈在第一到第二階段達成六連勝，使得中日兩隊陷入險境。中國隊副帥黨毅飛臨危受命，自第七局起完成三連勝，中國隊形勢好轉。而日本隊連折四將，已經岌岌可危。

農心杯歷史上，日本隊一向戰績慘淡，除了第七屆依靠依田紀基的神勇奪冠一次，其餘屆次15次墊底，自第8屆以來更是已經連續11屆墊底，其中第13屆五戰五敗，一局不勝，留下「慘案」。本屆農心杯會重演歷史嗎？日本第一人井山裕太肩負重任。

井山裕太去年打進LG杯決賽時，日本棋界上下一片歡騰，不過隨著他在今年2月的決賽中1比2不敵謝爾豪，日本棋迷深感失望，歡呼變為沉默。狗年大年初一，井山裕太在棋聖挑戰賽第四局中擊敗一力遼，達成棋聖六連霸偉績，但如不能在國際棋戰中有所建樹，始終難逃「窩裡橫」之譏。農心杯給了他又一次證明自己的機會，不過身為主將，他登場時面對的都是中韓頂尖強豪，贏棋絕非易事。井山裕太要想幫助日本隊奪冠，必須完成五連勝壯舉，顯然是不可能完成的任務，日本棋迷只希望他能夠拿下一兩個勝局，為日本圍棋維持一點顏面。

黨毅飛在去年的LG杯決賽中零封周睿羊加冕，他在其他賽事中表現並不耀眼，但關鍵時刻顯示勝負師氣質。首次出征農心杯的小黨逆境中的三連勝，也讓身後的主帥柯潔壓力大減。今年以來，黨毅飛參賽不多，棋聖資格賽勝柳琪峰后不敵謝爾豪，天元戰32強戰輸給毛睿龍，狀態平平，但中國棋迷仍對他寄予厚望，相信他會是一名合格的國際戰士。

后無退路的井山裕太在榮譽之戰中並沒有表現出充實的力量，尤其接觸戰中問題多多。反觀黨毅飛，敢於出手，思路清晰，很快掌握棋局主動權。最終在黨毅飛的妙手打擊下，井山裕太的陣營千瘡百孔，無奈認輸，日本隊再次輸掉了最後的底褲，五人一局不勝，慘遭零封。

回想上屆農心杯，韓國隊主帥朴廷桓也曾面臨與本屆井山裕太一樣的窘境——韓國隊前四將一局不勝，朴廷桓面對七連勝的中國隊先鋒范廷鈺，頂住巨大壓力，贏下事關韓國圍棋榮譽的一戰，接著又擊敗了日本隊主帥井山裕太。雖然無力幫助韓國隊完成大逆轉，但朴廷桓的表現與此次的井山明顯不在一個層面。農心杯歷史上，李昌鎬多次一夫當關，更有主將五連勝的壯舉，中國的謝赫也曾在主將位上三連勝完成逆轉。作為一國主帥，除了實力上的堅強，更需要強大的精神力量，才能夠穩定軍心。井山裕太雖然是毫無爭議的日本第一人，他的國內統治力和威懾力已經超越了諸位前輩大豪，但在國際賽場上，他並沒有成為日本圍棋的定海神針。缺乏有力的領軍者，也直接導致日本圍棋的國際競爭力羸弱，他們已經連續12屆在農心杯上墊底，此中凄涼一言難盡。而且按照目前態勢，日本棋手要想成為中韓的平等對手，仍遙遙無期，他們還要在黑暗中默默穿行，期待黎明的曙光。

比起無力回天的井山裕太，黨毅飛的傑出表現令中國棋迷無比欣喜。本屆農心杯中國隊五員大將全部是世界冠軍，黨毅飛在其中被認為相對「較弱」。不過正是不怎麼被人看好的小黨成了中國隊的英雄。在截止至2月25日的goratings的世界等級分排名中，井山裕太高居第四位，而黨毅飛僅列在第56位，兩人差了將近200分，但在兩人的直接對決中，黨毅飛完成了內容上的碾壓，更體現出他精神力的強大。

隨著黨毅飛的勝利，本屆農心杯最後階段成為中國主帥、副帥兩人PK韓國三員大將的局面，中國隊開局的劣勢基本扳回。越是面對強大的敵人，越是關鍵之戰，越能發揮水準，這是大棋士必備的素質。明日與韓國棋手之戰，對黨毅飛仍是重大考驗，但經歷了堂堂正正的農心杯四連勝后，我們對他懷有充足的信心。

擂台上較量的不僅是技藝，更是精神，勝負代表的不僅是個人名利，更是國家榮譽。為黨毅飛的責任心和奮戰精神喝彩，期待他繼續取得新的勝利，期待中國隊農心杯五連冠的壯舉。

(燕飛)