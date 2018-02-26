權敬源透權健目標:亞冠要出線 中超要爭前兩名北京新浪網 (2018-02-26 18:09)
權健壯行會現場
2月26日下午，天津權健足球俱樂部召開了2018賽季壯行會，為即將開始的中超聯賽進行動員。雖然中超聯賽依舊只能有三名外援出場，但隊中韓國外援權敬源的地位非常穩定，按照之前的球隊人員配置，即使參加中超聯賽，權敬源也會獲得一個外援出場名額。
對於下周就要開始的2018年中超聯賽，權敬源說到：我們這個賽季比賽很多，球隊三線作戰，首要目標是亞冠出線，中超取得比去年更好的成績。
我們是第一次參加亞冠，亞冠球隊很多都有經驗，我們第一次參加不意味著我們會畏懼對手，我們會帶著很大的自信戰勝所有球隊。
作為主力中衛，談到新帥索薩的三中衛戰術時，權敬源坦言：我作為球員肯定是服從主教練安排，教練會通俗易懂的告訴球員他的戰術理念，球員會在比賽中貢獻自己的全部力量。
今年是世界杯年，權敬源有可能跟隨韓國隊參加世界杯，對此這位韓國外援表示：不管去年還是今年，我都把在國家隊的比賽當成自己最後一場比賽去踢，只有帶著這種想法，每場都能踢好，才有進入國家隊的機會，今年還是像去年一樣打好每場比賽。（於靜）
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