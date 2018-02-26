記者鄧富珍／彰化報導

彰化春節期間「2018花在彰化」活動，第100萬入園遊客，在2月26日上午誕生， 彰化縣政府縣府農業處特別在溪州公園入口處熱情迎接這名百萬幸運 兒，百萬幸運兒是住在員林市的曾先生獲得， 當場由縣府農業處處長黃碧海送上電動機車的大禮。

彰化縣政府在溪州公園延續舉辦15年的「花在彰化」系列活動， 今年因配合縣長魏明谷發展「夜的經濟」與「夜的觀光」， 首度結合彰化燈會將活動從農曆大年初1起到16日、 白天延伸到夜間，果然活動開辦以來，好評不斷。

大年初一活動開辦首日天，溪州公園就湧入超過10萬名遊客， 更於初三達高峰18萬人， 原先預估將在農曆正月初十看好第100萬名遊客會與「天公」 同日生，但不巧，前兩天，年假結束， 彰化地區的天候又突然轉成濕冷，以致影響到遊客的興緻， 也使得這百萬幸運兒，直到今日（農曆元月十一）才「出生」。