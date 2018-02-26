記者鄧富珍／彰化報導

堪稱學生音樂賽事的最高殿堂「106學年度全國學生音樂比賽」即將隆重登場，由彰化縣政府承辦團體項目中區決賽，決賽自3月3日揭開序幕至3月13日止，共有長達11天的賽程，屆時將有401支勁旅，13,084位選手參與這一年一度的音樂盛會，精彩可期。

26日記者會中，副縣長林明裕表示，聽到孩子們的演奏，有時候非常的激昂高亢、有時候深入人心，令人感到喜悅，音樂教育在彰化縣深根，因為彰化縣各校努力的推動才能夠在這裡開花結果，國立臺灣藝術教育館指定彰化縣承辦「106學年度全國學生音樂比賽」，他也對大家的表現予以肯定，今年的賽事精彩可期，也請全國鄉親一起來為選手加油。

「106學年度全國學生音樂比賽」即將隆重登場。圖／記者鄧富珍攝

林明裕指出，「106學年度全國學生音樂比賽團體項目中區決賽」從3月3日揭開序幕至3月13日止，共有長達11天的賽程，比賽會場横跨彰化演藝廳、員林演藝廳及彰化縣立體育場三個競賽場地，預計將有401支勁旅，將近13,084位選手參與這一年一度的音樂盛會，屆時來自中區五縣市的好手將會齊聚一堂，其中彰化縣代表共59隊，歡迎全國好手在彰化一較高下。

「106學年度全國學生音樂比賽」比賽場地。圖／記者鄧富珍攝

全國學生音樂比賽之參賽學校。圖／記者鄧富珍攝

比賽分「團體」及「個人」兩大項目，今年由彰化縣承辦中區團體項目共12類，計98個類組的決賽，彰化縣代表共59隊參賽，林明裕期許藉由與各縣市音樂高手的觀摩與切磋，開拓學生們對音樂藝術之新視野，展現彰化縣音樂發展多元成果，形塑彰化縣成為全國人文之都。

今年度參賽選手都是經過各縣市激烈初賽產生的佼佼者，透過各團隊全力以赴的演出，這場音樂饗宴，可說是精采可期。歡迎民眾一同前往欣賞，為彰化縣代表隊加油打氣。活動詳情，請參見全國學生音樂比賽資訊網(http://web.arte.gov.tw/music/)。