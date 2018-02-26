外交部：希望朝韓雙方抓住機遇 保持對話合作勢頭北京新浪網 (2018-02-26 17:45)
新華社北京2月26日電（記者閆子敏）外交部發言人陸慷26日表示，如果朝鮮半島北南雙方能夠再次舉行離散家屬團聚活動，將是一件令地區國家和整個國際社會感到高興的事情，中方希望北南雙方抓住機遇，順勢而為，繼續相互釋放善意，保持對話合作勢頭。
在當日例行記者會上，有記者問：據共同社報導，23日，消息人士稱，朝鮮已開始準備恢復離散家庭團聚活動，預計朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲參加平昌冬奧會閉幕式期間將與文在寅總統就此進行討論。中方對此有何評論？
陸慷說，作為半島近鄰，中方一貫支持北南雙方通過對話改善相互關係，以實際行動推進和解合作。近段時間以來，北南雙方在改善相互關係方面接連發出積極信息，令人鼓舞。中方真誠希望北南雙方抓住機遇，順勢而為，繼續相互釋放善意，保持對話合作勢頭，為進一步改善相互關係、緩和地區局勢、維護半島和平穩定作出切實努力。
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