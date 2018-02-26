記者謝敏政／嘉義報導

嘉義縣少年鼓手行動學校集訓暨雲腳計畫26日一早從嘉義縣政府前廣場開始，由嘉義縣長張花冠親自授旗，少年鼓手們將以5天5夜步行53公里環繞嘉義縣一周，秉持優人神鼓「走一天路，打一場鼓」的雲腳方式淬鍊自己，也讓大家看見嘉義囝仔的活力及毅力。

在縣府大力支持下，優人神鼓發起的「少年安途生行動學校計劃」從106年10月開始進入民和國中慈輝分校、中埔國中、大林國中及民雄國中四所學校，帶領近60位高關懷性質學生，進行擊鼓、武術及肢體訓練，並透過獨特的「雲腳」訓練，讓這群少年鼓手認識自己的家鄉，並且磨練心志。經過半年的培訓，共有25名鼓手參與雲腳計畫，3月2日結業式後將於台灣燈會擔綱開場表演。

張花冠表示，非常支持這個紮根藝術教育、幫助國中生安定身心的計畫，且在計畫執行之初便希望優人神鼓能將淬鍊自我磨礪心志的雲腳帶到2018台灣燈會，讓來自國內外的遊客一睹學員精彩的演出。

張花冠強調，「嘉義縣少年鼓手行動學校集訓暨雲腳計畫」除讓學童可以接受專業老師訓練，也藉這個機會用堅持與改變的心實踐自己，她也呼籲大家3月2號當天晚上一同來嘉義燈會欣賞這群孩子們的演出，讓這群孩童全力展現力與美的鼓藝精髓與培訓成果。

「優人神鼓」演出時間地點為2月26日下午四時三十分紫雲寺、2月27日下午四時三十分九華山地藏庵、2月28日下午四時三十分新港奉天宮、3月2日晚間八時嘉義燈會，歡迎大家觀賞並給予鼓勵。