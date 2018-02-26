新華社北京2月26日電（記者閆子敏）外交部發言人陸慷26日表示，要想真正解決半島核問題，實現半島形勢的根本轉圜，朝美直接對話不可或缺，希望朝美雙方在對話方面邁出積極步伐。

在當日例行記者會上，有記者問：據報導，25日，韓國總統府發言人稱，文在寅總統當天會見朝鮮勞動黨中央委員會副委員長、統一戰線部部長金英哲。金英哲轉達了金正恩改善韓朝關係的意願，並稱朝方有足夠意願與美對話，認為朝韓關係與朝美關係應共同發展。中方對此有何評論？

「我們注意到有關報導。近來朝韓雙方在開展對話接觸、改善相互關係方面取得積極進展，這是值得歡迎和鼓勵的。我們同時也多次強調，半島核問題的核心是安全問題。解決這一核心問題的關鍵在朝美雙方。要想真正解決半島核問題，實現半島形勢的根本轉圜，朝美直接對話不可或缺。」陸慷說。

陸慷說，希望有關各方共同努力，相向而行，繼續支持推動朝韓關係改善，維護並深化半島當前來之不易的緩和局面，同時希望朝美雙方在對話方面邁出積極步伐，推動半島問題朝著通過對話和平解決的方向取得有意義的進展。