記者蕭碧月、張朝福／嘉義報導

每年農曆正月20日是「天穿日」，也是全國客家日。嘉義市政府致力保留傳承客家文化，不僅將舉辦一年一度的客家日活動，並首度辦理「客嘉尋源—為隱形客家人發聲」委託調查研究案，作為市府後續投注更多資源的參考，用以保存或重現即將流失的客家傳統，找回客家人榮耀意識。

「唱歌燎天穿，幸福過家園！」26日記者會，市長涂醒哲、嘉義市客家文化協會?文雄理事長「雙涂」預告，3月3日除了上午將在鹿寮客家庄舉辦親子巡禮體驗，晚間6點「唱歌寮天穿 幸福過家寮」活動在中央廣場登場，邀請青年學子客家花布走秀、客家流行樂團「硬頸合唱團」壓軸表演，還有客語闖關美食抽抽樂、傳統歌謠表演等。歡迎大家一起來享受客家文化的美好，一起「幸福過家?」！

涂市長表示，幾年前和前行政院長蘇貞昌曾經談到，為何客家族群人數近幾年突然大幅增加，後來發現是因為客家文化越來越受重視，如客家電視台的成立、客語教學的推動等，都提升客家人的身分認同感，於是越來越多人以作客家人為榮。

涂市長說，嘉義KANO精神蘊含各族群之間的互相尊重、包容。多元文化的激盪和合作，讓城市更精彩，期待每個人都能以自己的文化為榮。嘉義市客家導覽地圖亦已於今日出爐，盼讓更多人找回身為客家人的榮耀。

市府106年底獲客委會補助經費辦理「嘉義市客嘉尋源-為隱性客家人發聲」委託調查研究案，藉由嘉義客庄基礎資料調查，以及運用地理資訊系統(GIS)軟體，建置「嘉義客家資料庫」，包括嘉義市客家族群分布區域、客家建築與景點、產業，以及生活文化聚落、推動團體等，預計4月完成。

計畫主持人崑山科技大學助理教授黃幹忠表示，嘉義市客家人比例約占6%，包含前副總統蕭萬長、前市長許世賢的夫婿張進通都是客家人，隱性客家人約有1萬6千多人。該計畫訪查市區多處隱性客家聚落足跡，將作為未來客家文化資源發展構想參考。現已規劃西區福客庄開墾微旅行發展軸線、客家南田古道文化微旅行發展軸線、東義路客庄生態微旅行發展軸線等。