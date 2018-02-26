記者謝敏政／嘉義報導

一群來自民和國中慈輝分校、中埔國中、大林國中及民雄國中的學生，即將要以雙腳親炙大地，2月26日開始，用5天5夜環繞家鄉一圈，路程53公里，3月2日台灣燈會開幕時還將與優人神鼓頂尖團隊擔綱開場表演，少年鼓手25日在配天宮首次演出，精彩不在話下，掌聲如雷。

優人神鼓2011年發起「少年安途生行動學校計劃」，2017年10月進入嘉義縣民和國中慈輝分校和中埔、大林及民雄國中4所學校，帶領近60位高關懷性質學生，進行擊鼓、武術及肢體訓練，並透過優人神鼓獨特的「雲腳」訓練，讓這群少年鼓手認識自己的家鄉，並且磨練心志，經過半年集訓後，有25位少年鼓手將參與2月26日啟程的雲腳計畫。

除了擊鼓、武術、靜心、雲腳等藝術訓練外，縣府也安排少年鼓手參訪榕懋實業股份有限公司和萬國戲院兩家優質企業，藉由接觸社會向上提升的力量，幫助少年找到人生的方向。

這群孩子在訓練期間從來沒有放棄，很認真、刻苦地跟著優人神鼓老師學習，從劈腿拉筋、打拳靜坐，反覆地練習擊鼓的基本功，到現在挺拔地站上舞臺展現出前弓後踞的姿勢，穩穩地打完一首曲子。

2月25日是這群孩子結訓後的第一場演出，副縣長吳芳銘、朴子市長王如經和數百位來自全國的信眾，傍晚在配天宮前廣場欣賞這場充滿肢體語言的精湛表演。

吳芳銘指出，腳雲路線26日清晨在縣府前由縣長授旗出發，沿途經過中埔、番路、嘉義市、民雄、新港及太保，並分別在26日、27日、28日當天下午到達紫雲寺、九華山地藏庵和新港奉天宮等地演出，3月2日晚上將登上台灣燈會主燈開燈的展演舞台，秉持優人神鼓「走一天路，打一場鼓」的雲腳方式，淬鍊自己。

當這孩子們雲腳與您擦身而過時，吳芳銘希望大家用讚美來溫暖雲腳的25位少年鼓手；當孩子表演時，用最熱情的掌聲來鼓舞悸動的心靈。他相信在這場特別的行旅與修行中，每一位少年鼓手都能認識家鄉，認識自己，尤其認真省視這段期間自我對話的時光。