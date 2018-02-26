記者莊漢昌／台南報導

日本群馬縣水上町長前田善成、水上町議長林喜美雄及水上町觀光協會等一行人，26日到臺南市政府拜會臺南市長李孟諺，期盼臺南市與水上町未來透過不同層面的交流，兩市友好關係更加緊密與活躍。

前田町長一行人先向2月發生的花蓮大地震表達哀悼之意，希望花蓮的朋友能早日回復正常生活。前田町長表示，水上町與臺南市已交流5年，感謝臺南市政府各局處的協助，從一開始的人員派遣、芒果交流，至今的觀光、學生教育交流皆給予大力支持。



前田町長亦特別提及，水上町於臺南市古蹟舊臺南州立農事試驗場宿舍經營的「水上物語交流館」，在推動觀光上獲得極大的成果，交流館也將繼續經營至今年年底。另外，透過水上町觀光協會與臺南市商業旅行公會締結觀光交流協定，期盼民間交流益發繁盛。

臺南市長李孟諺則向前田町長介紹臺南市為文化首都，擁有許多保存良好於日治時期留下的古蹟與建築，例如臺南州廳、林百貨，與近期將完成整修的山上水道博物館等，希望它們能體驗臺南市的親切與聞名世界的美食。