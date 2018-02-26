法國研究報告稱逾十分之一女性曾遭遇強暴北京新浪網 (2018-02-26 17:56)
【環球網報導 記者 王戰濤】據法國「歐洲時報」2月25日報導，法國讓-饒勒斯基金會(Fondation Jean-Jaurès)智庫23日發表的性暴力研究報告顯示，超過十分之一的法國女性至少有一次遭強暴的經歷。
在2167名受訪女性中，有12%表示自己曾遭遇「暴力、被迫或出其不意的性侵害」，即法國法律上定義的強暴。具體說來，5%女性表示自己多次遭強暴，7%女性表示曾受過一次強暴。
報告顯示，有半數性侵者是伴侶或熟人。31%女性透露是被自己的另一半強暴;19%稱是遭認識的人侵害，而17%的侵害是來自陌生人。
報導稱，半數受害者是在孩童或青少年時期遭受的侵害，且42%案件發生在家中。不過，最終只有15%女性提出正式訴訟，許多人仍活在強暴事件的陰影下。報告顯示約20%的受害者曾企圖自殺，這是一般法國女性自殺比例的4倍之多。
該項調查是2月6日至16日期間進行的。讓-饒勒斯基金會表示，好萊塢大亨韋恩斯坦性醜聞曝光后，各國社交媒體出現了勇敢訴說遭性侵經歷的浪潮，一些受訪者因此才打破了沉默。
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