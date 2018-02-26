德國流感季已致超130人死亡 2月份感染人數仍持續上升北京新浪網 (2018-02-26 17:59)
【環球網報導 記者 王戰濤】據法國「歐洲時報」2月25日報導，德國疾病防控機構近日公佈的報告顯示，德國流感患病人數正快速增長，本季流感已導致超過130人死亡。
德國疾病防控機構羅伯特？科赫研究所發言人蘇珊？格拉斯馬赫爾稱，目前德國確認因流感致死的人數為136人，其中大部分為老年人。鑒於部分病例較難統計，實際死亡人數可能更高。
羅伯特？科赫研究所最新統計數據顯示，德國流感患病人數2月第三周(2月12日至18日)出現快速增長，達2.4萬例;而這一數字在1月第三周(1月15日至21日)還不到5000例。格拉斯馬赫爾說，目前感染人數仍在上升，很難評估本季流感與其他年份相比是否更嚴重。
報導稱，自2017年10月進入流感季以來，德國流感確診病例已超過8.2萬例，主要發生在東部和南部地區。總體來看，德國這個流感季主要流行乙型流感。格拉斯馬赫爾提醒，現在接種流感疫苗還來得及，疫苗從接種到生效需要兩周時間，而本季流感屆時肯定還沒有結束。
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