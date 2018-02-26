第10屆農心杯世界團體賽第10局2月26日在上海大酒店戰罷，中國副帥黨毅飛發揮完美，執白中盤擊敗主將井山裕太，勢如破竹4連勝。日本0分出局。27日韓國申真諝攻擂，金志錫、朴廷桓和中國柯潔候場。擔任講解的韓鍾振評價黨毅飛完美髮揮，井山裕太壓力太大。以下是講解實錄：

農心杯三國擂台賽第3階段一如既往在上海大酒店進行，用時每方1小時1次1分鐘讀秒，每盤對局費3百萬韓元，3連勝獎1千萬，每多贏1局加1千萬，冠軍5億韓元。此前井山裕太在LG杯決賽1比2負謝爾豪，零封一力遼達成棋聖6連霸。黨毅飛則在中國棋聖戰和天元戰先勝后負。兩人在世界巔峰舞台首次交手。

開局雙方「背譜」AlphaGo布局，井山裕太黑15變招沒有點左上三三，掛角后在角里連爬數手意圖爭先，黨毅飛白24扳頭針鋒相對，隨後搶先點入右上三三，黑視若無睹分斷左上挑起戰鬥。白42意外自補顯得很沉著，意在厚發制人。黑43鎮頭要點，接著夾攻右下，狹路相逢，白50分斷不辭一戰。黑47之前沒有頂在5路提前交換到，現在再頂白會頑強貼住。黑55飛，王銘琬：感覺黑棋心情不錯。韓鍾振：頭緒很多對雙方都難。在自己勢力範圍內作戰黑棋不懼。黑57尖，招法略顯粗糙，白棋凌波微步。白60靠加固右下，黑必須要從中央殺出來。

間不容髮的惡戰，中央白棋不容有失。黨毅飛偏向虎山行，深入敵後建立根據地。但白棋為了治孤，傷及右上友軍。白98二路托，黑一時也拿不住上方，略顯尷尬，調轉矛頭到下方。白棋看輕中央數子，110飛靠，乘勝追擊挺進中原。黑征子有利動出左上，大模樣隱隱形成，黨毅飛藝高人膽大，直接活動殘子。原來白棋一直瞄著126挖斷，對殺複雜有可能拼劫，但讀秒催促中井山裕太無奈退讓。華學明與王汝南大盤講解，笑說簡直是天上掉下個大餡餅！韓鍾振：黨毅飛下得漂亮，狀態很好。王銘琬：井山裕太被迫妥協，形勢不樂觀。

黑模樣三處漏風，王汝南：剛才那一手挖是慣用的翻盤術。華學明：現在是荷葉包螃蟹，包不住白棋的。後半盤黨毅飛冷靜應對簡化局面，中央被靠斷時，是否繼續退讓面臨抉擇。白棋巧妙從左下滲透，174夾繼續蠶食中腹黑空，妙手出劫一錘定音。

韓鍾振九段表示，序盤黨毅飛白30點角引發巨變，井山裕太黑31脫先分斷積極求戰，但黑43/45棄子似乎不佳，此後試圖通過激戰扭轉局面，但黨毅飛冷靜掌控全局，88斷令黑棋陷入被動，最終取得完勝。孤身作戰的井山裕太壓力太大了。明日韓國第3將申真諝攻擂，金志錫、朴廷桓和中國柯潔候場。

（李新舟）