天壤：前半盤膠著 井山一招失誤勝率狂跌(多譜)北京新浪網 (2018-02-26 17:52)
2月26日，第19屆農心辛拉麵杯世界圍棋團體錦標賽第10局在上海大酒店舉行，中國副將黨毅飛執白擊敗日本隊主將井山裕太，達成個人四連勝。日本隊本屆比賽零勝出局。
[天壤視角講解]
圖一，黨毅飛執白VS井山裕太。本場比賽序盤開始雙方先撈角地，都擺出打持久戰的姿態。中盤開始形勢變得複雜，但即便如此，雙方的勝率也是始終膠著，並未拉開明顯差距。
圖二，關鍵處。右邊進行騰挪轉換后，黨毅飛勝率開始超過百分之50，但其實差距仍然非常小。此時天壤給出黑棋的變化是黑1虎，繼續對白棋局部施壓，以此爭奪先手權，好對下方的白棋繼續進攻。如此還是難解難分的局勢。
圖三，井山一招鬆懈。實戰中井山裕太下出87手夾，這一手棋看上去補得安穩，但其實白棋局部已經可以脫先，等於黑棋放棄了拼搏落了後手，在左右棋局走勢的時候這樣的失誤無法原諒。或許是井山對右邊的計算出現失誤？當白棋獲得先手，黨毅飛的勝率飆升至百分之55。
圖四，一擊致命。後半盤井山裕太擴大中腹模樣，意圖圍大空翻盤。黨毅飛在下邊準備了挖的手筋，井山判斷對殺不利只好放棄2子棋筋，進行到白130手斷掉2子棋筋時，黨毅飛的勝率由此超過百分之70，由此井山裕太的黑棋再也沒有獲得任何機會。
（文玄）
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