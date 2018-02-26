日期:26日凌晨，中國乒乓球隊在倫敦舉行的2018年團體世界杯上豪奪男團與女團冠軍。與國乒一同閃耀團體世界杯賽場的，還有「廣州製造」——官方指定用球，來自廣州的雙魚展翅V40+三星ABS材料有縫球。

乒乓球起源於英國，首屆世乒賽正是1926年在倫敦舉行，這是乒乓球世界三大賽時隔92年首次重返倫敦，也是進入東京奧運周期以來乒乓球項目的首個團體大賽。從2017年杜塞爾多夫世乒賽開始，國際乒聯全面啟動ABS新材料球，全球生產商之間的競爭進入白熱化，廣州雙魚在激烈的國際競爭中脫穎而出一舉中標，成為新材料球時代首個亮相世界三大賽的中國品牌；也是繼2008年北京奧運會後，這個廣州老字號製造的乒乓球時隔十年重返世界三大賽舞台。

國際乒聯為了促進乒乓球生廠商良性競爭，過去一年頻繁更換比賽用球，幾乎每個重要賽事都使用不同國家不同品牌的產品，這讓運動員叫苦不迭，因為大家不得不在短時間適應不同特點的新材料球，質量的不穩定也讓他們在比賽期間往往需要花費更多的時間選球。

「截至目前為止，這次比賽的官方指定用球沒有收到任何來自運動員和教練員的投訴，對於國際乒聯來說，沒有消息就是最好的消息。」國際乒聯官員、本次比賽的競賽經理卡爾告訴記者，參賽運動員在每場比賽之前都需要在組委會提供的比賽用球中挑選他們認為最好的球。這次各隊挑球的速度非常快，「運動員是非常挑剔的，之前出現過100個球也挑不出3個好球的情況，不止他們會向國際乒聯投訴，連裁判也會表達不滿。這次情況非常好，大家都很滿意，零投訴也就證明比賽用球的質量非常好。」

卡爾在運動員時期是奧地利男隊主力，如今轉型為競賽經理，他非常理解運動員的需求。「在ABS新材料球時代，運動員不會看重某一個品牌的球，而是最希望每一個比賽的用球能夠保持平穩的水準，這樣哪怕國際乒聯頻繁換球他們也不會有意見。」他給出另外一個數據，就是如此一個團體世界大賽，第一個比賽日只是打壞了一隻球，這個概率也反應出「廣州製造」質量過硬。「法國隊給我的反饋意見是這次的比賽用球的硬度和圓度很好，非常容易挑選，我認為這是一個很高的評價了。」

中國女乒主力劉詩雯在比賽進入第三天的時候給出了反饋：「這次比賽用球的聲音和速度不錯。」中國男乒大滿貫馬龍表示，自己對球比較敏感，哪怕是十分細微的差別，他都能感受出來，他還需要使用一段時間才能更清晰地講述自己的使用感受，但是至此他也沒有負面的評價，只是認為使用不同的球台也會影響用球效果。樊振東認為，這次比賽用球質量不俗，而最讓他感到親切和自豪的，是雙魚新材料球是來自自己的家鄉廣州。他也認可馬龍對球台和球配合使用的看法，認為這次的比賽球台有些「滑」。

中國香港隊總教練陳江華主動向廣州雙魚此次派往團體世界杯的代表發去微信，大讚比賽用球質量超群。

除了獲得包括國際乒聯官員、國乒主力、其他隊伍名將的肯定之外，本屆團體世界杯比賽指定用球還倍受劍橋學霸們好評。

23日晚上，廣州雙魚進入超過800年歷史的世界頂級學府劍橋大學，與該校乒乓球隊以球會友，見面禮中不僅包括本次團體世界杯的官方指定用球，更有一系列網紅球拍、球套產品，以及國乒男女隊主力簽名球拍。這些來自全球各地的鄧亞萍師弟師妹們原來早就認識了這個來自中國的乒乓品牌，更主動提出今後是否有機會穿上雙魚的裝備征戰全英大學生乒乓球聯賽。

劍橋大學與乒乓球頗有淵源。國際乒聯首任主席蒙塔古正是該校畢業生，國際乒聯於1926年在倫敦成立，英國貴族蒙塔古在位長達41年，當年剛剛畢業就當上了主席。除了每年春天在泰晤士河舉行著名的牛劍賽艇之外，牛津和劍橋兩所頂級學府每年也進行乒乓球友誼賽，劍橋大學女隊連續5年擊敗對手。該隊的主力每周五進行為期三個小時的訓練，在團體世界杯期間，廣州雙魚派出高手前去與劍橋學霸過招，並請他們試打本次團體世界杯官方指定的雙魚展翅V40+三星ABS材料有縫球。

「我們每年都會參加英國高校乒乓球聯賽，成績好壞，主要取決於是否有高水平的中國學生加盟。」 正在修讀機械工程博士的英國學生蒂姆是劍橋大學乒乓球隊的「財政大臣」，他最喜歡的國乒主力是馬龍和樊振東，之前一直只能在網上觀看二人的比賽視頻，這次團體世界杯在倫敦舉行，他終於可以見到偶像真人。現任女隊隊長、英國人伊娃主修英國文學，簡-奧斯丁是她的奮鬥目標。生於倫敦的伊娃不僅很小就知道了中國的雙魚品牌，而且還是忠實用戶。原來，她高中的時候倫敦的俱樂部里打球，球台、球網等裝備全部來自廣州雙魚。

「我很喜歡這個新材料球，打起來不重，旋轉也很好」；「這個球打起來聲音很清脆，球感非常棒」；「我們能夠在什麼地方買到這種新材料球？我們隊伍最缺好球了。」這些劍橋學霸們在試打新球之後紛紛說出自己的感受。

「除了高水平專業選手的試打體驗之外，我們也在收集不同水平乒乓球愛好者的試打意見，用以繼續完善與提升新材料球的質量。去年「雙魚杯」乒乓球黃金大賽期間，我們收集了2000名業餘選手的寶貴意見。這次在團體世界杯在倫敦舉行，我們有幸與劍橋大學校隊以球會友，不僅獲了很多隊員中肯的反饋，更通過乒乓球建立與傳遞友誼，希望今後還有更多機會與學霸乒乓高手們進行交流。」廣州雙魚代表告訴記者。（何霞）