外媒：印度試飛長航時無人機 可在空中停留24小時北京新浪網 (2018-02-26 17:25)
原標題：外媒：印度試飛長航時無人機 可在空中停留24小時
中新網2月26日電 據俄羅斯衛星網報導，印度國防部國防研究與發展組織（DRDO）的消息人士表示，印度成功試飛新型無人機「魯斯圖姆-2」（Rustom-2），該無人機可在空中停留24小時。
消息人士稱，此次無人機試飛是2月25日在卡納塔克邦境內進行的。
據悉，「魯斯圖姆-2」型無人機專門用於24小時收集信息、現地勘察和監測敵方陣地。
無人機可以手動控制，也可以自動運作。飛行高度可達6700米，飛行速度每小時280公里。
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