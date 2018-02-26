【環球網報導 記者 朱佩】蘇-57是由俄羅斯蘇霍伊設計局研製的第五代多用途戰鬥機，於2010年1月29日在阿穆爾河畔共青城完成首飛。俄羅斯專家稱，蘇-57戰鬥機配備了N036「松鼠」雷達，該機型將超越美國的F-22和F-35戰鬥機。

據俄羅斯《消息報》2月26日報導，俄羅斯專家阿列克謝？列昂科夫向該報表示，N036雷達將保障幾乎全面的空中情況監察。「飛行員能夠全面掌握周圍的情況。在現代空戰中，戰機受到防空系統和敵機的雙重威脅，全面的視野將成為巨大的優勢。蘇-57分別在機翼前緣、機身上方和下方以及尾翼裝配雷達組件。全方位多角度的雷達天線使F-22和F-35的所有隱形創新，實際上都失去效用。」

此前，俄羅斯季霍米羅夫儀器製造科學研究所公佈稱，NO36雷達成功通過飛行測試，並達到了上報的參數。