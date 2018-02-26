HBL／30周年特展 帶你走進時光機NOWnews今日新聞 (2018-02-26 17:53)
HBL高中籃球聯賽今年邁入第30個年頭，FOX體育家族和高中體總舉辦「我的HBL年代」30周年特展，不只讓民眾免費參加，還有機會獲取獎項。
HBL一直以來都是台灣相當熱門的賽事，今年更特別的是，不只台灣能看到HBL總冠軍賽，全亞洲的FOX體育家族通通都看得到，把台灣賽事搬上國際舞台。
這次的展覽設在三創生活3樓，不但展出許多文物、簡報以及收藏，還有從民國82年到106年的經典賽事Highlight，以及HBL球員及教練手稿座右銘等等。
首周前往觀展的民眾，還有機會獲得3月10日、11日HLB總決賽的門票，展覽期間為2月26日到3月18日，每日中午12點至晚上7點（周五、六延長至晚上9點）免費入場。
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