3月11日，崑崙決將再度設擂三亞，屆時崑崙決諸神之戰新一季戰鬥將拉開序幕，當晚還有多場強強對話的超級戰。這次中國軍團有「KO女王」汪柯菡、「恐怖小胖」位寧輝、「狙擊手」馮興禮等名將出戰，而巴西格鬥名將羅德里格·卡波爾也將於當晚獻上一場MMA輕量級的比賽。

「KO女王」汪柯菡

距離馬拉特問鼎2017年度諸神之戰冠軍已經過去了一個月，新一季的諸神之戰也即將於三亞紅樹林拉開序幕，當晚8位選手將決出兩個諸神16強名額，可謂競爭殘酷。馮興禮與胡亞飛將肩負中國選手的榮譽奮力一搏，兩人分別對戰捷克選手邁克爾·卡克馬爾與日本名將松蒼信太郎。另外兩組諸神小組對決同樣頗具看點，首屆諸神之戰亞軍維克多將與西班牙人伊拉姆·哈維茲展開較量，而尼古拉·斯梅薩將與約恩·達萊一決高低，兩人都曾入圍去年的諸神8強，這次狹路相逢必是一場激烈的硬仗。

比賽當晚最引人關注的無疑是中國「KO女王」汪柯菡與法國女將蕾蒂莎·瑪傑妮的角逐，兩人曾在木蘭傳奇擦肩而過，蕾蒂莎曾經已經擊敗了汪柯菡在木蘭傳奇決賽的對手安妮莎，但卻因為傷病未能出席決賽，而替補領命的安妮莎卻又憑藉出色的發揮，在決賽里送上了「KO女王」汪柯菡在木蘭傳奇的首敗，也由此成功摘下了那一屆的木蘭傳奇金腰帶。因此這番蕾蒂莎與汪柯菡的對決，既是彌補兩人的遺憾也是迎合了拳迷的心聲。

蕾蒂莎·瑪傑妮

作為曾經崑崙決65KG級的冠軍，「恐怖小胖」位寧輝在去年與中國名將「炸藥」楊茁的對決中鎩羽而歸，這一次位寧輝捲土重來將與巴西搏擊選手喬丹·克拉尼奧遭遇，後者實力不俗且在巴西擁有一定的名氣，可以說位寧輝的崑崙決新年首戰便要面對不小的壓力。

位寧輝（左）激戰楊茁

另外還有一場MMA綜合格鬥的比賽也將於當晚打響，巴西名將羅德里格·卡波爾在擊敗張立鵬搶下崑崙決MMA次中量級金腰帶后再登崑崙決擂台。這次巴西人大幅降重到輕量級與中國選手哈斯特爾對決，再次回到擂台選擇降重跨級別比賽，這對卡波爾的考驗無疑極其嚴峻，但擊敗了張立鵬后的他有充足的自信來面對這場戰鬥。

羅德里格·卡波爾（中）

作為崑崙決春節過後的首站比賽，這次出征三亞的中國軍團可謂陣容強大，除了汪柯菡、位寧輝、馮興禮、胡亞飛外，王文峰、羅祖勝、祝寶通等中國實力派選手也將在當晚登上擂台，讓我們共同期待3月11日三亞紅樹林內上演的這場搏擊盛宴。

中國「狙擊手」領銜諸神死亡之組

眾多拳迷都希望中國選手能在這個擂台出現更多的奇迹。能有哪位中國選手錶現搶眼，都會引起我們的一陣歡呼。馮興禮就是其中的一位，2017年的諸神之戰馮興禮因為小組賽中兩場的勝利，並重拳KO費爾南多讓很多人眼前一亮。

散打出身的馮興禮是名副其實的大內高手，2013年就獲得了全國武術散打錦標賽冠軍，當時他年僅18歲。2014年轉戰自由搏擊擂台，強硬的打法給人印象深刻。去年他雖然止步十六強，未能抗住諸神之戰初代王者祖耶夫的重拳炮轟，但是我們知道這個23歲的中國硬漢潛力無窮。經過一年的沉澱、總結，更加成熟的馮興禮肯定會在崑崙決的擂台帶來更多精彩。

馮興禮的打法比較硬朗，多年的散打也讓他練就了場上靈活的身體，也是用腦子打拳的選手。在被費爾南多逼到角落時，上演絕地反殺也展現了他的強大的KO能力。所以我們也都期待他再次上演KO好戲。

馮興禮所在的小組可以說是「死亡之組」，因為其中兩位尼古拉·斯梅薩和約恩·達萊都是去年的諸神八強，能夠脫穎而出對於馮興禮來說也是個巨大的考驗。馮興禮將首先對陣邁克爾·卡克馬爾，勝者再與尼古拉·斯梅薩之間約恩·達萊的勝者爭奪諸神十六強的資格。

諸神之戰開年首戰，2018年的陣容也將空前絕後，不斷帶給大家更多驚喜。中國硬漢「狙擊手」馮興禮能否突出重圍，為中方開個好頭，讓我們共同關注即將到來的崑崙決70三亞站！