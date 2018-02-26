2月26日下午，天津權健足球俱樂部召開了2018賽季壯行會，球隊本賽季引進的5名內援全部亮相。上賽季效力於北京國安的天津籍球員宋博軒葉落歸根，回到了家鄉。能夠加盟天津權健隊，宋博軒坦言：在國安這四年有起有落，希望回到家鄉能夠做得更好。

談到回到天津家鄉效力的心情，宋博軒直言：回到家鄉為家鄉球隊效力非常開心，今年國安出現一些變動，和權健進行了聯繫，達成一致就回來了。

對於自己的狀態、是否和索薩有過交流時，宋博軒說到：這個冬訓我沒有跟國安和權健去葡萄牙與西班牙，沒有參加完整的冬訓，但是自己一直在保持訓練，球隊去亞冠的時候，給我留下了訓練任務。我個人覺得狀態保持的不錯，還可以。索薩已經把一些戰術理念告訴我，他要求我要按照他的想法執行。

對於權健隊的球員，宋博軒直言並不陌生：這個隊里有很多曾經的隊友，像張鷺我們從小都出自火車頭隊。回到家鄉為家鄉球隊效力是我的榮幸，能為天津足球出一份力，肯定是爭取為天津這個城市爭取更多榮譽。

當被問及如何總結在國安這幾年，宋博軒直言：我的職業生涯從上海開始，後來轉會國安，在國安這四年表現有起有落，還是傷病對自己的發揮有影響，沒能達到國安球迷和俱樂部對我的期望。所以心理上還是有些失落，在最想表現的時候心態過急出現反差，回到家鄉球隊希望把自身做到更好，把經驗融入新的球隊。對我來說，在外漂泊那麼多年，融進球隊不是太大問題，希望努力訓練，早日上場為球隊爭取好的成績。（於靜）