【環球網報導 記者 魏悅】據韓聯社2月26日報導，國際奧委會韓籍運動員委員兼平昌奧運村村長柳承敏25日表示，給剛閉幕的平昌冬奧打多少分都不嫌多。

柳承敏說，未聽到外籍國際奧委會委員吐槽平昌冬奧，無不祝賀冬奧取得驚人成就。冬奧期間沒有發生大的事故，完善的設施使運動員能以最佳狀態打破多個世界紀錄。

柳承敏還說為所有韓國運動員而感到驕傲，比起獎牌顏色，韓國健兒更注重比賽過程，永不言棄成全隊友的表現和坦然接受比賽結果的風采，都比以往進步許多。沒有人因為屈居亞季軍而在接受採訪時道歉，也沒有人指責運動員與冠軍失之交臂，觀賽心態更加成熟。