【環球網報導 記者 王戰濤】據瑞士資訊2月25日援引法新社報導，近日一名來自印尼的非法移民工人在馬來西亞受到虐待，之後因傷勢嚴重不幸身亡。該事件在印尼引起眾怒，批評人士指責馬來西亞政府未能保護好國內的移民勞工。

這名受虐致死的印尼籍勞工名叫阿德利娜？薩烏(Adelina Sau)，在2月初於馬來西亞檳城的僱主住處獲救，被送醫急救后隔天身亡。薩烏曾被迫和狗一起睡在屋外，獲救時全身布滿傷口。

報導稱，薩烏60歲的僱主近日被指控謀殺。另有兩名涉嫌利用假文件將薩烏送到海外的嫌疑人被警方逮捕，並以人口販賣罪受到指控。

薩烏之死在印尼引發眾怒，外交部長蕾特諾？馬爾蘇迪(Retno Marsudi)說，這樁案件令人無法接受。有消息稱，雅加達當局正在考慮再次下令禁止勞工前往馬來西亞。

據悉，目前約有250萬名印尼人在馬來西亞工作，其中許多是非法移工，包括約40萬名女性幫傭。

印尼2009年曾傳出多起駭人的虐待案件，之後政府下令禁止女性幫傭到馬來西亞工作。但雙方政府經過協商后達成協議，同意給予印尼移民勞工更佳的工作環境，因此禁令在兩年之後被解除。