田野七樂彩第18022期分析：膽碼推薦08 14北京新浪網 (2018-02-26 17:16)
尾數1：尾數1號碼近期11、21活躍，下期防再落鄰號11。
尾數2：近期走勢轉強，下期關注鄰號22。
尾數3：近期走勢趨弱，下期防回補冷號23。
尾數4：從獎號組合看，下期可關注斜連號04或24繼續延伸。
尾數5：近期走勢趨熱，下期關注冷號25。
尾數6：從近期獎號分佈和組合看，下期可關注熱號06。
尾數7：從近期獎號布局看，下期可防對稱號27。
尾數8：近期比較熱勢，下期防重號28。
尾數9：近期總體轉轉弱勢，下期防回補19或冷號29。
尾數0：從獎號分佈看，下期防鄰號10。
第18022期推薦：
膽碼：08、14；
複式參考：04、06、10、11、22、23、24、25、27、28、29。
（田野）
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