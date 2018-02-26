尾數1：尾數1號碼近期11、21活躍，下期防再落鄰號11。

尾數2：近期走勢轉強，下期關注鄰號22。

尾數3：近期走勢趨弱，下期防回補冷號23。

尾數4：從獎號組合看，下期可關注斜連號04或24繼續延伸。

尾數5：近期走勢趨熱，下期關注冷號25。

尾數6：從近期獎號分佈和組合看，下期可關注熱號06。

尾數7：從近期獎號布局看，下期可防對稱號27。

尾數8：近期比較熱勢，下期防重號28。

尾數9：近期總體轉轉弱勢，下期防回補19或冷號29。

尾數0：從獎號分佈看，下期防鄰號10。

第18022期推薦：

膽碼：08、14；

複式參考：04、06、10、11、22、23、24、25、27、28、29。

（田野）