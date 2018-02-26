剛剛輸給凱爾特人的尼克斯在主場又迎來了另外一隻超級強隊金州勇士，在頭號球星波爾津吉斯報銷之後尼克斯的戰績就沒有什麼起色，之前一波連敗依靠擊敗東部墊底的魔術才能止頹，但是勇士的實力可不是一般對手能比的。點擊這裏參與競猜

賽事分析

尼克斯目前受困於波爾津吉斯的傷病缺陣，球隊沒有一個戰術核心導致攻防兩端都顯得戰術性不足，剛從掘金來的穆迪埃表現還算不錯但是很顯然他還無法成為球隊的關鍵球員，首發陣容中比斯利和坎特都是攻強守弱的典型代表，而小哈達威和考特尼李也基本上是防守倒數，所以尼克斯的防守端目前不管是能力還是態度上都存在嚴重的不足。進攻端儘管缺少波爾津吉斯至少還有比斯利以及替補席的伯克等進攻好手，但是球隊想要贏球的話顯然不能依靠幾名非全明星球員的發揮，如何提高防守水平才是尼克斯目前的當務之急。

金州勇士在全明星之後明顯狀態好轉很多，不過他們依然落後火箭半個勝場處於追趕者的角色，這個賽季，庫里場均可以得到27分，是全聯盟第四高的。而杜蘭特場均可以得到26分，另外，克萊-湯普森場均可以得到20分，擁有三位20+球星的勇士必須要為了季後賽的主場優勢拼力，最近庫里的狀態不錯，湯普森上一場面對雷霆時手感冰涼但是防守端依然作用明顯。

盤口分析

對於衛冕冠軍勇士來說，全明星之後他們不能再像之前那樣放鬆，而且火箭已經12連勝狀態依舊火熱，勇士稍有放鬆就可能被對手拉開勝場差距，季後賽的主場優勢至關重要所以勇士面對實力弱的對手時不會留力，尼克斯的防守目前階段是聯盟倒數，進攻端他們應該會給勇士製造一些麻煩，本場比賽推薦大分229.5

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