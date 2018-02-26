中新網2月26日電 據美國地質勘探局網站消息，日期:26日16時26分，巴布亞紐幾內亞發生里氏6.0級地震，震源深度23.6公里。

圖片來源：美國地質勘探局網站

26日早些時候，巴布亞紐幾內亞發生7.5級地震，引發泥石流，一些建築物遭到破壞，當地石油與天然氣作業被迫停止。

根據此前報導，此次強震后又發生了十余次餘震，震級均在5.0級或以上，但未發出海嘯預警。