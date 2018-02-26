中新網2月26日電 據美國僑報網報導，當地時間24日上午10時30分左右，一名男子溜進溫徹斯特公共圖書館的閱覽室，悄悄靠近一名坐在後排的女子，掏出一把10英寸長的獵刀，將其刺殺身亡。

經地區檢察官瑞恩確認，嫌犯為23歲的姚傑非(Jeffrey Yao)，住在馬薩諸塞州城區，距離波士頓9英里。

姚傑非的一名鄰居在接受採訪時表示，近些年以來，他的舉止變得越來越古怪。一些人甚至擔心他「可能會殺死誰」，並且他們曾將這些懼怕的想法告知過警方。

一名家有2個孩子的鄰居也表示，去年，姚傑非曾試圖在凌晨3點將他們家的房門砸開。另有一名女性鄰居表示，她每天凌晨5點上班時總是會跑進自己的車中，因為她害怕姚傑非出現，並表示只要他在附近出現，她絕不會讓孩子出門。

據悉，姚傑非2012年從溫徹斯特高中畢業，同學們表示，他在距離高中畢業2年前舉止變得怪異起來，比如不洗澡，還曾經在社交網路上以非常不友好的語氣評論一個已去世的同學。不過儘管如此，姚傑非的同學指出，他的舉止並不涉及暴力。

案發時，在大家協力制服姚傑非的過程中，一名77歲老人的手臂也被刺傷。據悉，遇害的女子在被送往醫院不久後身亡，官方暫未公佈其姓名。

姚傑非被檢察院以謀殺和試圖謀殺的罪名指控。本月25日被傳訊前，他暫時被關押在監獄，不得保釋。

溫徹斯特公共圖書館館長維爾塔寧在社交網路上發佈消息，稱圖書館至少27日前都將保持關閉。