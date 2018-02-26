中新網2月26日電 據韓聯社報導，韓國總統文在寅26日主持青瓦台首席秘書和輔佐官會議，就反性騷擾運動「我也是」(MeToo)表示支持，要求有關部分加大調查力度，嚴懲性暴力犯罪。

韓國總統文在寅。

文在寅表示，對於憑藉力量和權力地位踐踏弱者的行為，無論其暴力形式和關係、加害者的身份和地位如何，都要予以嚴懲。對於親告罪法律條款被刪除的2013年6月以後的案件，即使沒有受害者起訴，有關部門也應積極開展調查。對於這種強者向弱者實施性方面的壓迫，或是強者輕易向弱者施暴的社會結構性問題，即使再羞愧再痛楚也要究明真相，制定根本對策。

文在寅表示，相信韓國政府將不負眾望，從根本上制定對策，解決兩性平等和女性人權問題，保障所有人的尊嚴。

文在寅還對「MeToo」運動受害者們公開發聲的勇氣表示敬意和支持，並要求有關部門動員一切力量，防止給鼓起勇氣揭露事實的受害者帶來二次傷害。他還強調，應改變文化和意識，在全社會範圍內擴散這一運動，並在各領域開展自凈運動。

報導稱，「MeToo」運動始於美國，是眾多有社會影響力的女性勇敢地站出來披露自己所遭遇的性騷擾經歷，以引發社會關注的運動，近期在韓國也掀起熱潮。