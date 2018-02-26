中新網2月26日電 據外媒報導，當地時間25日晚間，美國聯合航空公司一架從新澤西飛往波特蘭國際機場的客機在起飛時發生輪胎爆胎。不過這架飛機按原計劃完成了飛行，並安全在目的地降落。

美聯航發言人稱，該公司1551航班從新澤西紐瓦克自由國際機場起飛時一個輪胎爆胎。飛機將此情況報告給了波特蘭國際機場。

這架飛機上的一名乘客稱，在飛機起飛時聽到巨大響聲，不過機上人員非常專業，飛機降落時沒有引發恐慌。

飛機降落時，波特蘭消防部門在機場待命，所幸飛機最終安全降落，現場沒有發生事故。