中新網2月26日電 據日本新華僑報網報導，春節期間，日本作為中國遊客海外旅行的熱門目的地，人氣不減。而赴日旅遊的中國遊客中，「回頭客」成為主力軍，以品嘗美食、購買食品為主的「吃貨型旅遊」也開始逐漸替代「爆買」，成為新的旅遊內容。

據日本媒體在東京及大阪各個繁華地點針對華人遊客的隨機採訪顯示，三分之二的受訪者已經「來日本兩次以上」。有三組客人甚至表示「已經來日本十次以上」。

中國遊客最熟悉的日本旅遊景點中，除了原有的東京晴空塔、歌舞伎町等地以外，日本「雪鄉」白川鄉、京都寺廟、遍布小鹿的奈良等地，也開始成為中國遊客青睞的旅遊景點，前往日本各地體驗地方特色的中國遊客不在少數。

與此同時，中國遊客的消費清單發生了明顯變化，開始呈現出「吃貨型消費」的趨勢。與此前熱衷於「爆買」日本各種電子產品、工藝品等不同，春節期間中國遊客在餐飲及食品消費上的支出明顯增加。

日本各種具有特色的餐廳在中國遊客中人氣飆升。不少中國遊客甚至能準確說出餐廳的名字、特色及地址。一些日本旅行社還趁勢推出了「盡享日本米其林餐廳」等旅遊產品，報名情況非常火爆。

報導還稱，中國遊客在各種日本特色餐廳消費的同時，也熱衷於購買日本食品，延續了2017年以來的趨勢。日本農林水產省的統計顯示，2017年訪日遊客購買日本食品的金額同比增加19%，增至3456億日元，僅次於化妝品、醫藥品保健品和洗漱用品。