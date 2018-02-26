中新網2月26日電 據俄羅斯衛星通訊網報導，國際奧委會委員沙米利·塔爾皮謝夫表示，俄羅斯奧委會或將於27日或28日，在滑雪和冰球運動員興奮劑測試檢查后，恢復國際奧委會成員地位。

塔爾皮謝夫稱，「如果沒有問題，將自動恢復俄羅斯奧委會的成員資格。所有俄羅斯運動員已經通過了檢查，都是清白的。」

資料圖：2月21日，平昌冬奧會自由式滑雪男子障礙追逐賽結束爭奪，俄奧運選手裡齊克拿下銅牌。圖為俄奧運選手裡齊克登上領獎台。 中新社記者 崔楠 攝

2017年12月5日，國際奧委會執委會決定取消俄羅斯奧委會2018年冬奧會的參賽資格，國際奧委特別委員會判定沒有使用興奮劑的俄羅斯運動員可以在奧林匹克旗下參加平昌冬奧會。

據國際奧委會的決議指出，在一定的條件下，可能在平昌冬奧會結束前恢復俄羅斯奧委會的地位，但最終俄羅斯奧委會的地位並未得到恢復，拒絕的主要原因是俄羅斯運動員兩起違反興奮劑規則的事件。

據此前媒體報導，本屆冬奧會出現了兩例興奮劑事件，俄羅斯冰壺運動員克魯舍爾尼茨基和山坡冰道滑橇謝爾蓋耶娃被查出違禁藥物呈陽性。