日本發現流感病毒新特性 或有助開發新型抗病葯北京新浪網 (2018-02-26 17:06)
中新網2月26日電 據日媒報導，日本東京大學和京都大學的研究小組近日在英國科學雜誌上發表研究結果稱，流感病毒在部分遺傳基因不足時會從已感染的細胞獲取不足的基因並增殖。
據該小組的東大教授河岡義裕稱：「如果詳細知曉病毒的增殖機制，也將有助於開發新型抗流感藥物。」
報導稱，流感病毒的遺傳基因由8條核糖核酸(RNA)構成，增殖時將RNA列於固定位置併產生後代病毒。研究小組人工製作了缺少1條RNA的病毒，使狗的腎臟細胞感染后，通過電子顯微鏡觀察了病毒如何增殖。
結果顯示，病毒增殖時本應缺少1條的RNA被補充后變為8條。經過詳細調查發現，增加的RNA是來自遭感染的細胞。
據分析，這是人類季節性流感和禽流感等多種流感病毒共有的特性，這樣形成的病毒無感染性，不會向外部擴散。研究小組認為如果利用這一特性，有望應用於新葯。
責任編輯：李夏君
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