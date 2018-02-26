▲伊斯坦大‧莎霏（圖／擷取自教育部體育署網站）

教育部體育署為積極推展「鍛鍊國民健全體格」、「提昇體育活動與運動團隊素質」及「落實適應體育的實施」的體育發展策略，特委託國立體育大學辦理蒲公英計畫，在去年以動態影音紀錄其中三位選手不畏逆風、勇敢學習的故事，並在今(26)日召開記者會發表，期望藉由攝影鏡頭紀錄這些運動選手不屈不撓的故事，推播運動家積極精神，成為校園生命教育以及品德教育教材。

體育署表示，本次拍攝的三位逆光天使分別是蔡進添(射擊)、吳韋憫(輕艇)及伊斯坦大‧莎霏(桌球)，將他們成長於艱困環境，仍堅苦卓絕、不屈不撓，於國內外運動競賽屢獲佳績的感人故事，透過影音呈現，做為全國學習的典範。

現在高三的蔡進添從小志願立定成為警察，身為家中長女，小學五年級父親過世時，她堅強的將母親與妹妹視為責任，學業成績表現優異，後來高中選擇到臺東體中練習空氣步槍。蔡進添除了平日的射擊課程，若遇上重要比賽團隊密集訓練時，常犧牲假日，卻從不缺席。九年級下學期她面臨近半年嚴重低潮，表現沒有達平日水準，不斷練習還是感到困惑。李峰南教練殷勤地提醒她，要將困境挫折視為貴人，積極心態替自己帶來機會，不逃避的態度練就從容地面對困難；越困苦的環境，越磨練人的鬥志。蔡進添期許未來可以順利進入警察大學就讀，成熟思考的背後，除了實現夢想外，成為警察的穩定與榮耀，無疑是給辛苦一輩子的媽媽最好的回報。

喜歡運動的吳韋憫國小培養出游泳的興趣，一次比賽中，他的膝蓋韌帶舊傷發作，卻還是忍痛參賽，為的是賺取比賽獎金貼補家用。從事鐵工的父親收入不穩定，母親右手殘疾、不方便工作，只能在家協助照顧年邁的祖母，他都會幫忙分擔家務。國中時蒲建成教練觀察吳韋憫執著認真的特質，建議他轉往輕艇隊發展。教練提到吳韋憫是苦練型的選手，不管耐力訓練再辛苦，他始終如一，以積極態度力爭上游。雖然吳韋憫得過許多第一名，還是會遇到瓶頸、撞牆期，像是身體疼痛不適、心裡難過等，但是家人、隊友以及教練總是給予鼓勵，這些都是他永不放棄、天天下水訓練的動力。

伊斯坦大‧莎霏總是笑聲比她嬌小的身影先到，天生只有單手的她，有人曾要求她示範單手綁鞋帶，她邊示範邊告訴對方「就是這樣，我一次次的練習終究能學會。」桌球場上伊斯坦大‧莎霏擁有極佳的體能與速度，但因為缺乏平衡感，回想高中三年沒有人願意和她練習，父親當時認為打球會耽誤課業。為了在自我堅持和父親的期盼間取得平衡，她每天放學練球到晚上九點才翻開書本讀書。在體能耗盡和對未來的不確定性的疲憊下讓她幾度崩潰，堅定的信仰和宿舍同學當她心情垃圾桶，陪伴她的高中歲月。就讀朝陽科大社工系時，輔導老師李麗溫時常透過爭取工讀機會，交付工作讓她學習完整行政流程、克服學習障礙的自卑感，並引導她認識自己，學會只有安頓自己才能讓家人更茁壯。畢業後擔任私立樹人醫專特教資源輔導員並兼任學校桌球訓練老師，生活豐富的歷練，讓她從一個多重障礙的被輔導者到特教資源生的輔導員，現在的她，就讀臺南大學特教系碩士班持續進修，將困境挫折轉念為助力持續學習。

藉由這些逆風飛翔的故事，能廣泛深入各級學校師生及社會大眾的心靈，讓所有同學培養正確的人生觀，勇於排除困難的生活態度，進而喚起社會共同正視弱勢及偏鄉學子的運動參與權。此次拍攝三支完整版影片發布於體育署體育蒲公英計畫網頁，作為校園生命教育以及品德教育補充教材。