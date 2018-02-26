【中央網路報】

HMD Global於MWC 2018推出Nokia 7 Plus、全新Nokia 6、Nokia 8 Sirocco、Nokia 1和Nokia 8110經典復刻版Nokia 7 Plus將提供2款組合色選擇：黑／銅色和白／銅色，全球建議零售價為399歐元，預計4月初起於全球陸續發售全新Nokia 6將提供3款顏色：黑／銅色、白／銅色和藍／銅色，並有兩個版本: 3GB/32GB以及4GB /64GB，全球建議零售價為279歐元，3GB/32GB版本預計4月初起於全球陸續發售，4GB /64GB也將於隨後陸續發售Nokia 8 Sirocco全球建議零售價為749歐元，預計4月初起於全球陸續發售Nokia 1將提供2款顏色：暖紅和深藍色，全球建議零售價為85美元，預計4月初起於全球陸續發售Nokia 8110復刻版將提供2款顏色：黑色和黃色，全球建議零售價為79歐元，預計5月起於全球陸續發售 諾基亞（Nokia）手機的新家HMD Global今天宣布，諾基亞Android智慧手機再添4 款強勁新機— Nokia 7 Plus、全新Nokia 6、Nokia 8 Sirocco和Nokia 1這4 款新機皆擁有絕佳的耐用性和可靠性，從材質到設計都再次展現Nokia對完美工藝的不懈追求。此外，Nokia 8110經典復刻版也將傳奇再現，保留大受好評滑蓋設計的同時，更將支援4G 網路服務以及應用程式如Google Assistant、Google Maps、Google Search、 Facebook和Twitter。為了深化提供原生、安全且最新Android體驗的承諾，HMD Global也宣布成為第一個參與Android One計畫的全球夥伴，這對始終堅持提供原生、安全且最新Android系統的Nokia智慧手機來說是實至名歸的安排。承諾原生、安全且最新的Android One系統這次推出的三款全新Nokia智慧手機—Nokia 7 Plus、全新Nokia 6和Nokia 8 Sirocco加入了Android One系列，提供由Google設計的高品質軟體體驗。每款手機都會隨時更新至最新版本，並採用最新的AI人工智慧驅動創新技術，以達到Google的最高安全級別。由於搭載Android原生系統，Nokia智慧手機沒有多餘的二次設計使用者界面，且後台不會隱藏運作的應用程式，讓手機維持超長續航力。此外，每款新手機僅預載少量的應用程式，為使用者省下更多儲存空間。透過Android Oreo™系統，讓使用者能夠享受最新功能，包括多功處理、讓應用程式查詢和運作更快速的Instant Apps功能、60個全新表情符號和延長電池供電的應用程式，使電池發揮最大的效能。Nokia 7 Plus搭配前後三顆蔡司認證鏡頭，高畫質全螢幕及高電池續航力帶來極致行動體驗為創作者而生，Nokia 7 Plus配置全螢幕、超強電池續航力、絕佳的設計及功能，讓使用者隨時紀錄及創作精采的內容。前後三顆鏡頭皆為蔡司認證鏡頭，並擁有旗艦級成像演算法，讓每一張照片都能栩栩如生。後置蔡司雙鏡頭創新採用1200萬廣角鏡頭與1300萬長焦鏡頭模式，光線捕捉能力極佳，在弱光和強光環境下，均能保證照片高畫質呈現，光彩動人；支援2 倍光學無損變焦，使畫面更加清晰銳利。為了讓消費者擁有極致的行動體驗，Nokia 7 Plus搭載高通驍龍660 處理器，而這款手機強勁的功能及電池續航力（3800mAh），讓使用者即便使用一鍵雙拍（＃Bothie）在Facebook或YouTube上直播，都能呈現絕佳的效果。Nokia 7 Plus具備微弧形背面設計和纖薄側邊，搭配6 英吋18:9 高畫質全螢幕。在寬度和傳統5.5 英吋手機一樣的情況下，不管是瀏覽社群媒體與網頁，抑或是觀看影片和享受遊戲，都能獲得極具震撼的視覺體驗。Nokia 7 Plus將提供2款組合色選擇：黑／銅色和白／銅色，全球建議零售價為399歐元，預計4月初起於全球陸續發售。全新Nokia 6：全面升級，全新性能以上一代Nokia 6 為基礎，全新Nokia 6 全面升級，性能更強勁，功能更豐富，機身更加耐用。其運行速度較上一代提升60%，擁有後置蔡司雙鏡頭，USB Type-C快充，螢幕占比更高，同時還擁有Nokia空間音訊技術和原生、安全和最新的Android Oreo™。全新Nokia 6將原始的精密工藝提升至全新境界。其一體成形的設計是由¬¬一整塊6000系列鋁合金經由11小時雙色陽極氧化和拋光工藝淬煉，並與雕琢後的2.5D顯示器與抗損壞的康寧大猩猩玻璃相結合，使得全新Nokia 6簡潔和精緻的機身設計可以長時間保持美觀。搭載高通驍龍630 處理器，實現快速且平穩的性能以及超長的電池續航力。全新Nokia 6將提供3款顏色：黑／銅色、白／銅色和藍／銅色，並有兩個版本: 3GB/32GB以及4GB /64GB，全球建議零售價為279歐元，3GB/32GB版本預計4月初起於全球陸續發售，4GB /64GB也將於隨後陸續發售。Nokia 8 Sirocco：以旗艦品質，絕佳功能回饋消費者秉持Nokia手機的設計美學傳承，Nokia 8 Sirocco的優雅設計搭配完美工藝技術和實用性創新進行了完美結合。搭載一鍵雙拍、蔡司鏡頭和精心打造的音訊技術，Nokia 8 Sirocco能完美記錄使用者每一次的精彩瞬間，使畫面更清晰，音質更完美。Nokia 8 Sirocco不僅有強勁功能，更是目前為止最精緻有型的Nokia Android智慧手機。Nokia 8 Sirocco採用5.5英吋pOLED 2K全螢幕並搭配高品質金屬邊框，每個細節都彰顯了力與美的完美結合。透過極窄邊框，邊緣厚度僅2mm，展現機身曲線之美並更加有型。其堅固的機身比6000系列鋁合金還要強化2.5倍，搭配3D 康寧第五代大猩猩玻璃，成為一台名副其實堅固耐用的手機，並透過鑽石拋光的機身達到更完美的握感，使用起來更加安心。Nokia 8 Sirocco採用蔡司認證後置雙鏡頭，主鏡頭為廣角鏡頭並對光線高度敏感，在極度低光源環境下也能帶來非常清晰的照片。另一後置鏡頭為1300萬畫素2倍光學無損變焦蔡司認證鏡頭，搭配專業級相機模式，將可以隨心所欲地手動控制每張想拍攝的照片，用手機就能像專業攝影師一樣，隨心定義所有拍照細節，大幅提升手機攝影樂趣，讓每一張照片都獨一無二。Nokia 8 Sirocco全球建議零售價為749歐元，預計4月初起於全球陸續發售。Nokia 1：Nokia完全智慧手機體驗，觸手可及Nokia 1是一項能讓智慧手機體驗觸手可及的突破。搭載專為Android Oreo™系統（Go 版本），可以輕鬆獲取各種專為Go 版本客製且最佳化的應用，以不超過1 GB 的隨機存取記憶體，突破性地使智慧手機使用體驗更加流暢便捷，致力於讓全球更多用戶享受科技的樂趣和便利。Nokia 1為流暢而生，同時可以透過Google Play™商店來輕鬆獲取各類應用程式如WhatsApp、Facebook和Instagram，還能夠使用行動銀行以及專為Android Oreo™系統（Go 版本）所最佳化的各類應用程式。Nokia 1同時還將帶來經典設計「Nokia Smile」，隨心所欲地替換彩色手機殼，享受不同的個性體驗，使用者可以藉Xpress-on機殼為Nokia 1進行改造，並提供各種鮮豔色彩，而每個機殼都以與手機原始封面相同的精度和細節製作而成。堅固的雙色聚碳酸酯保護殼，其耐用的設計可以承受相當程度的撞擊。Nokia 1將提供2款顏色：暖紅和深藍色，全球建議零售價為85美元，預計4月初起於全球陸續發售，另外也將以零售價7.99美元同步推出天藍、灰、黃與粉紅四種顏色的手機殼。Nokia 8110復刻版：經典再現，盡享4G 體驗經典Nokia 8110 搭載4G 驚喜來襲，再現代表性曲面滑蓋設計，並可同時盡情享受智慧手機所有樂趣。同時，更有升級版貪食蛇，經典回憶，滿滿感動。Nokia 8110的操作介面簡易操作，滑動手機即可接聽或掛斷電話，同時保持了Nokia手機一貫堅固耐用的工藝美學，並搭載高通驍龍205處理器。Nokia 8110提供高品質的VoLTE通話，對於想要擁有一台4G功能手機的用戶來說是再適合不過，復刻版Nokia 8110能夠進入應用程式商店，下載應用程式如Google Assistant、 Google Search、Google Maps、Facebook和Twitter，同時還能夠透過Gmail或Outlook瀏覽電子郵件。Nokia 8110復刻版將提供2款顏色：黑色和黃色，全球建議零售價為79歐元，預計5月起於全球陸續發售。HMD Global 執行長Florian Seiche 表示：「去年此時，我們肩負著全球粉絲的巨大期待和再創Nokia手機傳奇的重任，開啟了新的篇章。我們的成長極為迅速，並與各產業領導者建立了緊密的夥伴關係，在我們的智慧手機系列實現了原生、安全與最新的Android使用者體驗，並在全球賣出了超過7千萬支Nokia手機。在迅速發展的狀態下，我們始終堅持提供最完美的Nokia手機以滿足粉絲們的期待這個一貫目標。這是一個令人振奮的時刻，展望未來，我們將持續為消費者帶來他們喜愛及信賴的Nokia手機。」HMD Global產品總監Juho Sarvikas表示：「這5 款產品的發表，讓我們興奮不已。Nokia 8 Sirocco和Nokia 7 Plus為智慧手機設立全新標杆，而Nokia 1更是目前為止最平價的Nokia Android手機。這5 款新產品，讓世界看到了Nokia手機的工藝創新，透過與蔡司的合作表達我們對影像技術一如既往的堅持。同時，這一系列新機均採用了頂尖的材質，以完美展現設計美學，並確保Nokia手機一貫的可靠與耐用性。我們致力於打造能夠確實滿足用戶日常需求的智慧手機，並為用戶提供原生、安全且最新的Android系統。以此為目標，我們在實用性創新技術上，不斷突破達到目標，並得到消費者的喜愛。我們也與Google達成更深化的合作夥伴關係，成為Android One計畫的主要合作夥伴。」HMD Global 執行副總裁兼首席行銷長Pekka Rantala表示：「智慧手機不但成為人們日常生活中不可或缺的好夥伴，更必須要能夠被使用者所信賴。去年此時，我們承諾將推出一系列值得消費者信賴的Nokia手機體驗，也因此我們非常開心能夠加入Android One計畫，因為這是履行上述承諾的重要一步，我們相信在今天的發表會過後，全球的消費者都將更能找到值得他們信賴的Nokia手機。」Android & Google Play 商業營運事業部副總裁Jamie Rosenberg表示：「Android One是我們的旗艦夥伴計畫，而這一系列全新的Nokia智慧手機陣容具體實現了迄今為止我們最大的合作夥伴關係。現在，世界各地的用戶可以找到適合他們需求的完美手機，並知道他們獲得了高品質的硬體及軟體體驗，這些體驗非常聰明、安全並且令人驚豔。」全球建議售價（未稅）與上市時程• Nokia 7 Plus預計4月初起於全球陸續發售，全球建議零售價為399歐元。• 全新Nokia 6預計4月初起於全球陸續發售，全球建議零售價為279歐元。• Nokia 8 Sirocco預計4月初起於全球陸續發售，全球建議零售價為749歐元。• Nokia 1預計4月初起於全球陸續發售，全球建議零售價為85美元，另外也將以零售價7.99美元同步推出天藍、灰、黃與粉紅四種顏色的手機殼。• Nokia 8110復刻版預計5月起於全球陸續發售，全球建議零售價為79歐元。(蘇松濤報導)