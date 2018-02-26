八二三砲戰榮民許啟昌先生的善行義舉中央網路報 (2018-02-26 16:38)
許啟昌下士退役，平日即積極行善並主動捐贈白米給榮服處，榮服處除轉送給弱勢榮民(眷)外，也將資源轉贈給縣內公益社福機構團體，包括社團法人雲林縣老人福利保護協會及社團法人雲林縣老人長期照護協會等，讓愛心再擴大照顧弱勢縣民，榮服處林立才處長表示榮服處接受之善心資源均極大化照顧有需求之榮民眷及其他弱勢族群，深獲善心人士的信賴與肯定，因此許啟昌先生表示往後仍會主動持續捐贈白米等民生物資，交由榮服處持續將這些善心物資，轉送給縣內貧困、身障、病弱等弱勢榮民(眷)。
雲林縣榮民服務處秉持「榮民(眷)在哪、服務到哪」，也落實各項服務工作，也藉此呼籲社會大眾一同加入弱勢關懷服務的行列，撫慰榮民(眷)家庭、感受社會人性溫暖，催化更多發心助人，讓社會充滿希望與力量。
(宋其佳報導)
【中央網路報】
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