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腸胃內科內視鏡室團隊合照（照片︰大林慈濟醫院提供） 嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃內科推廣換水大腸鏡檢查法，減緩民眾檢查時的疼痛感，並提高大腸腺瘤的發現率，此外，更成立換水大腸鏡學習中心，義務承擔醫療同儕的教學任務，讓換水大腸鏡能造福更多民眾，這些具體的成果榮獲2017國家品質標章（SNQ）認證。致力推動換水大腸鏡檢查的肝膽腸胃內科謝毓錫醫師表示，大腸癌早期無明顯症狀，可由定期篩檢早期發現早期治療，屬治癒率很高的癌症。據統計，早期大腸癌如妥善治療，存活率高達90％以上。大腸癌主要是由大腸內的腺瘤瘜肉癌化所造成，因此，如能早期發現腺瘤瘜肉予以切除，可以減少大腸癌的發生。謝毓錫指出，傳統大腸鏡檢查是使用充氣的方法將大腸鏡插入，易造成病人腹脹、腹痛，而降低病人檢查配合度，進而也降低長期進行大腸鏡追蹤的意願。大林慈濟醫院肝膽腸胃內科於100年5月獲美裔梁永亨教授傳授其自行研發的「換水法大腸鏡檢查法」，並自101年開始執行換水大腸鏡，至今已完成2000例。謝毓錫表示，由於國內目前僅有大林慈濟醫院及台中榮總引進「換水法大腸鏡檢查」，為了讓此項檢查技術更為普及，大林慈濟醫院於104年成立換水大腸鏡學習中心，免費教學他院醫師換水大腸鏡技術，目前已將此技術轉移給國內其他醫院29位腸胃內科主治醫師，希望透過推廣此檢查方法，嘉惠害怕大腸鏡檢查疼痛，但又擔心麻醉風險的民眾，使其能有更多檢查方式的選擇，減少因害怕檢查而導致病情惡化之憾事發生。換水大腸鏡病人反映無痛比例高達61%，遠高於充氣大腸鏡的30%，而插入過程中疼痛分數可以減少一半以上，在右側大腸瘜肉的發現率顯著高於充氣大腸鏡16%，在propofol短效靜脈麻醉下換水大腸鏡在全大腸腺瘤及扁平腺瘤發現率顯著優於充氣大腸鏡11.6%及13%。謝毓錫指出，在臨床上，每增加發現一顆結腸腺瘤篩檢率，就能減少這顆腺瘤未來發展成大腸癌的可能，因此換水大腸鏡進而有助於降低大腸癌的發生率。大林慈濟醫院肝膽腸胃內科以「利用換水大腸鏡插入法減少病人疼痛及增加瘜肉發現率」獲國家品質標章認證。謝毓錫表示，換水大腸鏡在減輕疼痛與腺瘤發現上都有較佳的效果，期待國內更多醫療單位可以執行換水大腸鏡，換水大腸鏡學習中心也願意免費負起教學之任務，讓換水大腸鏡能夠造福更多民眾。(宋其佳報導)