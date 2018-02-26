friDay購物衛生紙銷量爆增150倍中央網路報 (2018-02-26 16:39)
此外，因消費者擔心相關紙類商品一併漲價的預期心理，造成濕紙巾與尿部銷售也跟著成長，上週末銷售量較平日也增加了近50倍。有趣的是，雖然有大多消費者隨即開始囤貨衛生紙，但也有部分消費者逆勢操作，開始搜尋免治馬桶商品，從上週末至今，免治馬桶關鍵字搜尋，較平日飆升近百倍，銷量已成長1成，後續也預期將持續看漲，足以顯示消費者聰明地選擇其他更環保的方式進行長期抗戰。
而對於免治馬桶的選擇，消費者也不馬虎，除了需具備溫水洗淨、天冷時必備的暖座控溫，許多人會選擇不鏽鋼噴嘴的設計，能在使用前後進行兩次自體清洗，使用上方便、抗菌更安心。目前friDay購物站上針對HCG、Panasonic、Coway等品牌免治馬桶商品進行特價，領取折價券還可再降500元，更多商品資訊請見商品網頁：
friDay購物「免治馬桶座 洗屁屁更安心」http://shopping.friday.tw/1/2/3/368/459/369031.html
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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