【中央網路報】

鮮乳坊與路易莎咖啡推出單一牧場、獸醫把關的幸運兒鮮乳來自雲林崙背的幸運兒鮮乳，乳脂肪高達4.0，營養濃厚細心照料乳牛的幸運兒牧場主—陳界全大哥 電商崛起，許多業者看準商機跟進，勇於挑戰非典型通路的鮮乳坊，突破框架搶攻巷口經濟，與路易莎咖啡合作，讓消費者在咖啡廳就能買到高品質鮮乳；全新推出的幸運兒鮮乳，來自雲林崙背的幸運兒牧場，乳脂肪高達4.0%，超過北海道頂級鮮乳，風味濃厚，營養價值也更高，2月26日起於全台路易莎門市上架販售。路易莎巷口佈點結合新零售咖啡廳佈點從商業區主打上班族，也走入住宅區，咖啡廳不再僅由年輕的上班族群光顧，社區的婆婆媽媽也常在咖啡廳閒話家常，看準咖啡廳客群多元化，鮮乳坊與全台佈點超過300家門市的路易莎咖啡合作，直接在咖啡廳上架全新牧場品牌—幸運兒鮮乳，讓愛喝鮮乳的奶客們可以在巷口就買到「幸運」。2015年掀起白色革命，透過群眾募資成立的鮮乳坊，由平均年齡未達30歲的年輕人組成，勇於挑戰市場，在銷售上發揮創意與非典型通路合作，讓藥局、書店、補習班、健身房等意想不到的地方皆能買到獸醫把關的高品質鮮乳，本次跨界跨到咖啡廳，更是看準飲品市場中的鮮乳需求，讓消費者可以到咖啡廳喝拿鐵，更直接購買鮮乳回家泡咖啡。歡慶上架，獨家優惠限時獨享！2月26日到3月18日幸運兒鮮乳將於路易莎全台門市獨家販售，凡購買飲品加購鮮乳即可現折10元。活動期間更有販售幸運兒春節禮盒，一盒兩入，讓你開春送禮好福氣！新的一年想開運嗎？喝杯咖啡來把幸運帶回家吧！(蘇松濤報導)