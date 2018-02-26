搶攻巷口經濟，咖啡廳開賣高品質鮮奶中央網路報 (2018-02-26 16:49)
路易莎巷口佈點結合新零售
咖啡廳佈點從商業區主打上班族，也走入住宅區，咖啡廳不再僅由年輕的上班族群光顧，社區的婆婆媽媽也常在咖啡廳閒話家常，看準咖啡廳客群多元化，鮮乳坊與全台佈點超過300家門市的路易莎咖啡合作，直接在咖啡廳上架全新牧場品牌—幸運兒鮮乳，讓愛喝鮮乳的奶客們可以在巷口就買到「幸運」。
2015年掀起白色革命，透過群眾募資成立的鮮乳坊，由平均年齡未達30歲的年輕人組成，勇於挑戰市場，在銷售上發揮創意與非典型通路合作，讓藥局、書店、補習班、健身房等意想不到的地方皆能買到獸醫把關的高品質鮮乳，本次跨界跨到咖啡廳，更是看準飲品市場中的鮮乳需求，讓消費者可以到咖啡廳喝拿鐵，更直接購買鮮乳回家泡咖啡。
歡慶上架，獨家優惠限時獨享！
2月26日到3月18日幸運兒鮮乳將於路易莎全台門市獨家販售，凡購買飲品加購鮮乳即可現折10元。活動期間更有販售幸運兒春節禮盒，一盒兩入，讓你開春送禮好福氣！新的一年想開運嗎？喝杯咖啡來把幸運帶回家吧！
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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