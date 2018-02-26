【中央網路報】

adidas Golf推出最新TOUR360 EQT Boa鞋款多層結構的全新360WARP配備新一代Boa®鞋帶鬆緊系統 創造不凡的穩定和舒適度再升級的BOOST中底技術提供絕佳舒適感全新L6 Boa®鞋帶系統位於側面 提供更佳的橫向穩定性 巡迴賽中最受歡迎的高爾夫球鞋TOUR360系列再次升級！以其標幟性的360 WRAP技術所命名，該系列自2005年推出第一代TOUR360系列以來，便以前所未有的性能和風格刷新了人們對傳統高爾夫球鞋的認知！2018年adidas Golf再推出全新TOUR360 EQT Boa高爾夫球鞋，具有創新的設計為球友提供理想的舒適感及穩定性，並同時享有不同於以往的設計美學，性能外觀再升級！在2018全新TOUR360 EQT Boa系列的研發過程中，adidas Golf團隊的首要任務便是提升舒適性。通過在鞋舌部分放入許多填充物，當球友在使用全新Boa鞋帶系統時，這些填充物能夠均勻地包裹腳掌，同時極大化的自由調節所需強度。另一個創新則集中在球面的設計，儘管可以輕易地將鞋帶鬆緊系統藏在鞋舌中，但TOUR360 EQT Boa系統的設計選擇完全將其展現在外，以便消費者對它的功能一目了然。全新功能的L6 Boa®鞋帶系統位於鞋面側面且操作簡單，能夠提供更佳的橫向穩定性；而全新升級的BOOST中底技術則為球友帶來無與倫比的舒適感；多層結構的全新360WARP配備新一代Boa®鞋帶鬆緊系統，進一步創造不凡的穩定和舒適。adidas Golf鞋類資深設計師June Cate表示：「在設計時我們運用最簡潔的手法和最流暢的線條，因此你將擁有一雙不只穿起來舒適穩定，看起來也非常美麗的高爾夫球鞋。」「2005年TOUR360推出時曾造成市場轟動。」adidas Golf全球鞋類產品總監Masun Denison說，「所以在設計新一代TOUR360所面臨的最大挑戰便是如何維持TOUR360的好口碑，我們想盡一切辦法，只為將每一代TOUR360都推升到更高層面。2018年的TOUR360 EQT Boa鞋款不只更輕、更靈活，也具備更便利科技的鞋舌閉合系統，它將是一款穩定性最佳的高爾夫球鞋。」上市資訊TOUR360 EQT Boa鞋款已正式在台上市，提供藍色/白色、紅色/白色兩款配色，訂價為新台幣8,580元。更多資訊請至adidas Golf Taiwan官方臉書粉絲團查詢https://www.facebook.com/adidasGolfTaiwan/(蘇松濤報導)