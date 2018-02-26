【中央網路報】

美國第一大品牌維他命萊萃美推出全新蝦紅素青春軟膠囊「萊萃美蝦紅素青春軟膠囊」小顆易吞食，每日服用8mg，持續8週後，補足美麗活力！「萊萃美蝦紅素青春軟膠囊」自雨生紅球藻萃取之蝦紅素，增進新陳代謝、調節生理機能，用吃的養成「不透露年齡」好氣色！前新光醫院臨床營養師 梁家瑋 連續10年美國第一大維他命品牌萊萃美持續關注女性保建議題，近來觀察現代女性生活型態，發現女性深受外在大環境所苦，尤其職場「三高」：「工時高」、「壓力高」、「外食比例高」更可能導致健康亮紅燈、青春美麗隨之流逝。萊萃美為提供廣大女性健康與美麗兼具的保養訴求，推出全新「媛萃系列」，首波主打「蝦紅素青春軟膠囊」，藉由俗稱「超級維生素」──蝦紅素增進新陳代謝、調節生理機能，對青春保護力極佳，每日8mg，由內而外再現青春活力！即日起於全台康是美搶先販售，3月初再搶進屈臣氏、Tomod’s等知名連鎖藥妝通路，售價850元，新上市嘗鮮價799元(實際活動價格以通路爲準)。台灣女性生活型態大公開壓力荷爾蒙異常竟高出男性10%！維持均衡飲食、規律作息 健康Ｘ美麗由內而外散發自信美萊萃美的美麗助攻營養師梁家瑋分享近年來觀察台灣女性的生活型態，普遍因生活步調快，長時間處於壓力中而不自知，尤其職業婦女在事業、家庭兩頭燒的狀況下，加上職場三高：「工時高」、「壓力高」、「外食比例高」更是美麗的無形殺手。根據健檢機構調查顯示，女性壓力荷爾蒙異常的情況比男性更高出10%，35-50歲的女性更是每4人就有1位因壓力而影響健康，加上外食營養攝取不均衡，更可能引發代謝異常，加速身體與器官的老化速度，讓自己看起來比真實年齡老10歲！梁家瑋營養師表示：「現代女性同時要背負家庭與經濟重任，很少有機會真的好好坐下來放鬆吃一頓飯，規劃好適合自己的營養計畫，加上歲月流逝，導致年紀在外表上留下深深的痕跡，即使用昂貴的保養品，不重視由內而外補充關鍵的青春營養素，實在很難擺脫垂頭喪氣的大嬸級稱號。近年來台灣人健康意識普遍提升的狀況下，女性期望能有健康與美麗兼具的保養方式，建議除了維持均衡飲食、規律作息外，可多補充番茄、藍莓等蔬果、以及鮭魚等海鮮，若外食族攝取有困難，也可於飯後搭配蝦紅素等口服營養品，提升身體的自我修復力。」萊萃美推出全新「蝦紅素青春軟膠囊」 成為愛美女性的美麗後援俗稱「超級維生素」用吃的養成「不透露年齡」好氣色萊萃美於2018年將跨足美麗事業，為滿足女性全方位的營養保健及養顏美容需求，即日起推出女性的美麗後援「萊萃美蝦紅素青春軟膠囊」，獲FG特優評鑑93%滿意度肯定！每日服用8mg，持續8週後，補足美麗活力。「萊萃美蝦紅素青春軟膠囊」自雨生紅球藻萃取之蝦紅素，其增進新陳代謝、調節生理機能，對青春保護力極佳，因此俗稱「超級維生素」之稱。同時蝦紅素為藻類來源萃取，蝦蟹過敏者亦可放心服用。為使消費者攝取方便，也貼心設計成小顆易吞食的軟膠囊，以液態形式充分釋放蝦紅素、更容易為人體吸收再利用。每日服用2顆，讓女性在忙碌的生活中依然保有絕佳好氣色、養成人人稱羨「不透露出年齡」好姿態！(本報訊)