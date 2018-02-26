連續10年美國第一大維他命品牌萊萃美 蝦紅素青春軟膠囊全新上市中央網路報 (2018-02-26 17:06)
台灣女性生活型態大公開壓力荷爾蒙異常竟高出男性10%！
維持均衡飲食、規律作息 健康Ｘ美麗由內而外散發自信美
萊萃美的美麗助攻營養師梁家瑋分享近年來觀察台灣女性的生活型態，普遍因生活步調快，長時間處於壓力中而不自知，尤其職業婦女在事業、家庭兩頭燒的狀況下，加上職場三高：「工時高」、「壓力高」、「外食比例高」更是美麗的無形殺手。根據健檢機構調查顯示，女性壓力荷爾蒙異常的情況比男性更高出10%，35-50歲的女性更是每4人就有1位因壓力而影響健康，加上外食營養攝取不均衡，更可能引發代謝異常，加速身體與器官的老化速度，讓自己看起來比真實年齡老10歲！
梁家瑋營養師表示：「現代女性同時要背負家庭與經濟重任，很少有機會真的好好坐下來放鬆吃一頓飯，規劃好適合自己的營養計畫，加上歲月流逝，導致年紀在外表上留下深深的痕跡，即使用昂貴的保養品，不重視由內而外補充關鍵的青春營養素，實在很難擺脫垂頭喪氣的大嬸級稱號。近年來台灣人健康意識普遍提升的狀況下，女性期望能有健康與美麗兼具的保養方式，建議除了維持均衡飲食、規律作息外，可多補充番茄、藍莓等蔬果、以及鮭魚等海鮮，若外食族攝取有困難，也可於飯後搭配蝦紅素等口服營養品，提升身體的自我修復力。」
萊萃美推出全新「蝦紅素青春軟膠囊」 成為愛美女性的美麗後援
俗稱「超級維生素」用吃的養成「不透露年齡」好氣色
萊萃美於2018年將跨足美麗事業，為滿足女性全方位的營養保健及養顏美容需求，即日起推出女性的美麗後援「萊萃美蝦紅素青春軟膠囊」，獲FG特優評鑑93%滿意度肯定！每日服用8mg，持續8週後，補足美麗活力。「萊萃美蝦紅素青春軟膠囊」自雨生紅球藻萃取之蝦紅素，其增進新陳代謝、調節生理機能，對青春保護力極佳，因此俗稱「超級維生素」之稱。同時蝦紅素為藻類來源萃取，蝦蟹過敏者亦可放心服用。為使消費者攝取方便，也貼心設計成小顆易吞食的軟膠囊，以液態形式充分釋放蝦紅素、更容易為人體吸收再利用。每日服用2顆，讓女性在忙碌的生活中依然保有絕佳好氣色、養成人人稱羨「不透露出年齡」好姿態！
(本報訊)
【中央網路報】
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
害羞程度破表 日本推出「超低腰」女性內褲【NOWnews今日新聞】
寶可夢GOx台灣燈會 限定寶可夢魔牆人偶大量出現中【NOWnews今日新聞】
全台史無前例瘋搶衛生紙！？盤點專家的5個觀點【KNOWING新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》