台灣/聽障畫家曾榮三個展 展現對妻子的愛中央網路報 (2018-02-26 17:14)
回溯曾榮三的成長及習畫過程，他三歲時因為發高燒，導致聾啞，進入高雄的聾啞學校就讀；15歲開始學習炭精人像，並與好友北上到台北開拓前景。為了尋找習畫機會，曾擔任皮鞋工廠、攝影社學徒等工作，賺取生活費用，也憑藉著敏銳的觀察力，和求知若渴的意念，他在工作中吸取了繪畫的基礎。
18歲時，曾榮三終於有機會，進入國立歷史博物館中國美術研究班學習油畫創作，並且在友人的建議下，到畫廊工作，從觀摩他人的畫作，激勵自己向前邁進，他也在研究班畢業後，展開個人創作的歷程。
而曾榮三在友人介紹下，認識同樣是聾胞的妻子江淑正，兩人一見鍾情，婚後夫妻十分恩愛，精於湘繡的妻子不只是他的精神支柱，也不時在他創作時，提供寶貴意見，在妻子及友人協助下，成立天使繪畫事業股份有限公司。
由於在美軍俱樂部工作的朋友幫忙，曾榮三的畫作開始在畫廊展出，獲得美國友人的喜愛，與他結為好友，還將他的作品，帶回美國的俱樂部展出，獲得好評，他也獲得美國友人之邀，赴美交流及深造，在美國舉行個人畫展。
曾榮三返台後，再度重新經營畫廊，並且當選台北市聾啞福利協進會理事長，為聾啞同胞爭取機車考照合法化的機會，功不可沒。民國82年開始，曾榮三應邀參加第一屆全國聽障文藝巡迴展、省立博物館自強藝術展等重要畫展，並且受邀參加韓國亞洲聾人聯展等國外大展。
大受好評下，曾榮三的畫作獲得時任桃園縣長呂秀蓮的青睞，收藏荷花繪畫一幅，此外，包括內政部長林洋港、中華民國殘障福利促進會長蔡辰洲等名人，也都購畫收藏。曾榮三也不時往來於荷蘭、德國、比利時及巴黎，以及中國大陸上海、南京等地，與當地藝術畫家交流。
近年來，與他攜手半世紀的妻子，突然失智臥床，一直篤信基督教的曾榮三，並不埋怨，信仰上更加虔誠，並且改變畫風，創作荷葉抽象油畫，以及以鄉村景色為主體的印象派畫作。
「過去我懷念家鄉、父親，因為我出身高雄的小漁村，那邊形形色色的漁船，成了我創作的靈感」、「現在，我妻子生病，我更想透過畫作，把她喜歡的荷葉，以及過去常常提到的鄉村美景，呈現出來」，過去，妻子是他創作時的重要支柱，現在，即使妻子重病，他不離不棄，持續用創作，展現對妻子的愛。
曾榮三強調，藝術象徵著真理，是超出空間和時間的，他常常忘了時間，也忘了年齡，用無比的熱誠去創作，去表達內心的情感。「當我高興或是煩惱時，無法用手語完全表達時，最好的方法，就是畫出來」。
雖然已經高齡76歲，可是，擅長油畫的曾榮三不服老，突破一般油畫的瓶頸，充分表現層次與立體感風格的畫法，今年2月，在各界千呼萬喚下，舉行個人畫展，包括行政院長賴清德等人，都送上祝賀盆栽，祝福展出成功。
曾榮三這次個，將這幾年展現給妻子愛的畫作，分享給愛好藝術的人們。25幅畫作中，曾榮三個人最喜愛的兩幅畫，一幅名為「黃昏之荷」，一幅為「晚霞之葉」，這兩幅都是近一年多來的作品，作品突破以往的畫法，在色彩及光影中透出荷葉之美。
除了目前在遠企購物中心5樓藝廊、舉辦至2月底的個人畫展，未來，還將持續舉行個展，將這幾年，展現給妻子愛的畫作，分享給愛好藝術的人們。(王鵬捷 編)
【中央網路報】
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