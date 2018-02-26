【中央網路報】

「遠傳輕鬆播」 嚴選合法音樂搭配多元產業情境 店面經營更加分遠傳「頭家輕鬆配」推出「遠傳輕鬆播」專業音樂公播服務，100%合法音樂，創造自我商店風格 根據法務部統計，近十年來每年著作權提告案件約達四、五千件，其中不乏知名連鎖餐廳或商店，因在公開場所播放未經授權的音樂或影片而受罰。為幫助國內約60萬家零售及餐飲業者，更輕鬆、無負擔地營造最適合的店內情境，遠傳「頭家輕鬆配」再推出「遠傳輕鬆播」專業音樂公播服務，特別嚴選高達20種以上音樂類型，不論是咖啡廳、中/西/日式餐飲、服飾店、精品店、旅館民宿、美妝、養生會所、寵物店…等不同產業頭家，都可以輕鬆挑選適合且100%合法的音樂，創造屬於自己的商店風格，也免除經營上的風險！遠傳企業行銷暨中小企業業務處資深協理王鼎裕表示：「遠傳電信積極聯手國內外優質廠商，推動台灣中小企業雲端與數位化轉型，並以『頭家輕鬆配』嚴選各式雲端與行動化生產力工具，結合在地專業團隊一站式服務快速導入，成為中小企業與新創頭家開店、營運的好幫手，目前已為近千家企業完成資通訊整合諮詢，客戶橫跨餐飲、零售、觀光、服務、製造、運輸等各產業，今年也將持續推出更多嚴選優質服務，打造『頭家輕鬆配』成為中小企業頭家雲端與數位化服務的第一品牌。」近年來智慧財產權意識抬頭，商家無法在未付費取得相關授權情況下，直接於營業場所播放自購CD或收聽廣播，否則將背負民刑事罰則的風險，因此對於可供公共場合播放的合法音樂公播需求也日益強烈。「遠傳輕鬆播」提供專業合法的音樂公播服務，嚴選各種音樂類型，依業種特性規畫出該產業全天候的作息，以專業的角度貼近產業最適當的溫度，方便頭家只要一個按鍵就可以聽到最適合的產業規劃頻道；針對中大型連鎖餐飲或通路業者，另可提供客製化音樂公播服務，滿足不同產業及規模客戶的多元需求。除了音樂公播服務之外，針對零售餐飲業者，特別是佔市場8成以上的一般街邊店家，遠傳「頭家輕鬆配」提供從上網/通話二合一的多功無線路由器、LINE@生活圈、雲端POS系統、企業監控系統、行動開店APP、行動差勤APP、到Office 365雲端辦公和NAS小型私有雲等一系列嚴選超值服務，開店/開公司需要的數位化工具通通一次搞定，專人服務、技術支援，更提供彈性的優惠方案，是頭家創業及追求成長最堅強的後盾！了解「遠傳輕鬆播」及遠傳「頭家輕鬆配」完整服務，請上：https://promotion.fetnet.net/EBU/sme/products.html。(蘇松濤報導)