每個玩家最喜歡的遊戲背後總有一個智商超群的靈魂人物，他們成功把遊戲這一視覺娛樂世界變得更優雅更吸引人，定義了現代遊戲業的流行趨勢，成為了無數玩家交口稱讚的業界大神。

為現代遊戲業創造出最具革命性體驗的設計師們都是無名英雄，正是他們為遊戲業這一命脈帶來了活力十足的鮮血。他們通過獨一無二的創造性製作出突破時代限制的遊戲作品，而隨著時間的推移行業的發展，這樣的無名英雄將越來越多，本文為大家盤點了現代遊戲業最具影響力的十位創作人：

10、Ken Levine

作為《網路奇兵2》及《生化奇兵》系列之父，Ken Levine被認為是沉浸式第一人稱RPG遊戲類型的始創者，時至今日很多作品中仍然會採用這一遊戲模式。

從海底城市銷魂城到美如天境的哥倫比亞， Levine在《生化奇兵》系列中創造了不少令人驚艷的遊戲世界，每個世界規模都相當宏大，極富想像力。除了美麗的畫面，《生化奇兵》在遊戲性、劇情以及音效上都堪稱卓越。Levine在遊戲中採用了最前沿的敘事手法，獨特的關卡設計代替了冗長的剪輯場景，鼓勵玩家自覺探索以獲得的劇情的進一步發展。將遊戲玩法與敘事手法以大部分開發者未曾想到的方式無縫結合在一起也是本作的一大特色。

因此，看到《羞辱》、《Deus Ex》以及《掠食》等作品試圖模仿Levine及其團隊的創新手法也不用大驚小怪。目前Levine正帶領新的工作室開發一個全新項目，因此玩家們再次領略Levine的創新精神也只是時間問題了。

9、Markus Persson （諾奇）

《我的世界》依然是一款充滿爭議的遊戲，喜歡和討厭它的人都很多，但不可否認的是它仍然是全球最受歡迎的遊戲之一。原因顯而易見，這款遊戲一經發售立刻為整個業界帶來了革命性的變化，遊戲中簡單的建造、探索和資源管理概念被其他無數作品所模仿。

這些巨大的成就完全可以歸結到一個人身上--外號諾奇的Markus Persson，諾奇可謂現代遊戲界最為聰明的設計師之一，他一手打造的這個小遊戲一夜之間成為全球炙手可熱的現象級作品。這種給玩家無限自由的沙盒遊戲玩法很快俘獲了大批玩家的心，也成為眾多遊戲爭相模仿的對象，諾奇創造的不僅僅是一款遊戲，而是一種流行趨勢。

初次看到《最後生還者2》的預告片時，很多人會誤以為這是一部大預算大製作的電影。事實上，這款視覺華麗的遊戲作品的創意總監Neil Druckmann這些年來就一直在模糊著電影和遊戲之間的界限。

Druckmann一直是將電子遊戲視作漸進式敘事媒介的主要倡導者，他通過真正的戲劇作品來塑造感人瞬間，通過複雜的動作捕捉設計出比AI更為真實的人物角色。從Druckmann推出《最後生還者》時起，整個世界才知道他擁有著與眾不同的獨特天資。

《最後生還者》中電影化的敘事手法、理所當然卻又出人意料的故事以及令人耳目一新的兩個主角使這款作品的成就超過了大多數第三人稱動作遊戲。相信在系列新作《最後生還者2》中，Druckmann將帶來另一個令人心碎的故事，帶走更多玩家感動的淚水。

7、Tim Schafer

曾被外媒評為叱吒遊戲界風雲40大人物之一的Tim Schafer是Double Fine Productions的創始人，他成名於在Lucas Arts工作的時期，他重新定義了盧卡斯的冒險遊戲，成功通過精彩的劇情加上特有的幽默感創造了《猴島冒險》和《冥界狂想曲》等眾多的經典冒險遊戲。

令Tim Schafer更為世人熟知的是他將獨立眾籌遊戲帶入了業界，幫助許多小型的獨立開發商獲得了巨大的成功，Double Fine工作室在2014年為《破碎的時代》（Broken Age）籌集了300萬美元以上的資金。Tim Schafer向我們展示了：為了讓你夢想中的項目成真，玩家們齊心協力真可以幫不少忙。

如果沒有《破碎的時代》這款遊戲珠玉在前，我們也不會等到《星際公民》、Oculus Rift甚至《莎木3》等大獲成功的眾籌項目。近30年的遊戲生涯、特有的幽默細胞、對遊戲的奉獻精神以及為獨立遊戲眾籌做出的貢獻也幫助Tim Schafer獲得了第18屆遊戲開發者選擇獎的終身成就獎。

6、Amy Hennig

作為遊戲史上最優秀的系列作品之一，《神秘海域》三部曲定義了大預算的AAA級遊戲應該有的樣子，影響了一大批第三人稱動作冒險遊戲。儘管頑皮狗工作室會因此備受讚譽，但這個系列背後真正的靈魂人物卻是三部曲的編劇兼創意總監Amy Hennig，她讓玩家在電影院外領略了超燃的動作場面，通過精彩的劇情描寫和極其新穎的遊戲玩法吸引了無數玩家的注意。

在她之後，不少開發商也試著將電影大片中的冒險元素濃縮進電子遊戲中，《聲名狼藉》及重啟的《古墓麗影》是個中代表。

2014年，Amy Hennig退出了《神秘海域4》的開發工作，從頑皮狗離職，隨後加入Visceral Games負責一款《星球大戰》題材遊戲的開發。無奈的是，EA在去年10月關閉了Visceral Games，目前我們還不知道Hennig在忙些什麼。希望這位頗具影響力的製作人能再次帶來令我們大吃一驚的遊戲新作。

5、Todd Howard

作為開放世界遊戲類型代表的捲髮男神，Todd Howard輕輕鬆鬆成為了遊戲業界識別度最高的偶像之一。他對《上古捲軸》以及《輻射》系列的貢獻不僅幫助Bethesda成為世界上最突出的遊戲廠商之一，還為業界重新解讀了「開放世界RPG」的真正含義。

從《上古捲軸》系列第3代的《晨風》開始，Howard正式成為該系列的項目總監。在Howard帶來的開放世界里，玩家可以自由探索遊戲世界，他們做出的決定會影響遊戲的進程，整個遊戲世界不僅僅只有各種關卡，還有其他各種豐富的生動元素。沒有Howard的貢獻，許多RPG的典型特徵不會流行開來，而《巫師3》、《塞爾達傳說：荒野之息》以及最新發佈的《天國：拯救》等遊戲正是融合了Howard關於開放世界RPG的創新想法的代表作。

Howard目前是Bethesda的遊戲總監，他不僅成功保持了《上古捲軸》系列的水準，也為重生的《輻射》系列加入了新的活力，這位創造了數款著名RPG作品的孜孜不倦的遊戲人成功把自己的名字留在了遊戲業的歷史上。

4、Gabe Newell

在PC遊戲社區里，我們很難找到不喜歡Valve原創作品的玩家：《求生之路》中四名「倖存者」必須同心協力，從殭屍大軍中殺出一條血路的過程充滿無窮樂趣；《傳送門》則是一款風格和玩法都別具一格的射擊遊戲；《半條命》依然是有史以來最偉大的單人遊戲體驗之一。這些遊戲背後的設計師堪稱出類拔萃，不過他也有可能是21世紀最有經商頭腦的遊戲業人士之一。

Valve創始人Gabe Newell，人稱G胖，不僅在PC遊戲界擁有著無與倫比的影響力，他還創建了遊戲史上最大的社區之--—Steam商店。該平台創辦伊始就迅速成為PC遊戲玩家的樂園。擁有上述幾款偉大作品以及這個規模超過微軟和索尼自家平台的Steam，G胖對現代遊戲業的影響力可見一斑。

3、Sid Meier（席德·梅爾）

想要買一款新的策略遊戲時，如果看到遊戲標題上有Sid Meier幾個字，絕對可以放心購買。Sid Meier就是質量的保證，也是這一遊戲類型最好的象徵。Sid Meier進入遊戲行業之後，就為這個行業帶來了革命性的改變，他的代表作品（《文明》系列，《蓋茨堡》，《半人馬座》，以及《鐵路大亨》等）都充滿了獨特的題材、多層次的策略性、豐富的遊戲性以及無盡的樂趣。

1991年，Sid Meier推出了自己在遊戲史上留下濃墨重彩的神作《文明》。這款遊戲可以說是他一生的轉折點，自此之後，Sid Meier的名字就和策略遊戲牢牢的綁定在了一起。《文明》系列的誕生，也奠定了Sid Meier遊戲大師的地位。

從業長達35年，被稱為電子遊戲教父的Sid Meier於1996年成為第二位入選互動藝術和科學學院名人館的遊戲業人士，並於2017年獲得英國金遙桿獎終身成就獎。

世界上只有一個小島秀夫，這位《合金裝備》系列以及即將上市的《死亡擱淺》的締造者，在遊戲上的創新度無人能及。《合金裝備》開創了潛入類遊戲的先河，其創新機制也影響了一大批的遊戲作品。

小島秀夫製作的每款《合金裝備》遊戲在當時都為遊戲業帶來了深遠的影響，他永遠在前進，在突破條條框框，在創新。這位傳奇製作人是電影化敘事的最早開拓者之一，也是在遊戲圈中少有的能對諸多社會熱點問題有所關注並代入到遊戲之中的人，他的作品充滿了非常強烈的人文氣息和現實意義。讓我們期待《死亡擱淺》的儘早上市，相信貼上小島標籤的作品，絕對能消磨玩家無數的遊戲時間。

宮本茂就是遊戲的代名詞。作為《大金剛》的發明者、《馬里奧》和《塞爾達傳說》最初的構建者、《精靈寶可夢》的創始人，宮本茂締造了一個時代，雖然玩家的口味在變，雖然任天堂又大起大落起伏不定，但從業40年的宮本茂一直活躍在玩家的視線中，《塞爾達傳說：荒野之息》與《超級馬里奧：奧德賽》這兩款優秀作品的完成也離不開他的指導。

在他的從業生涯中，這位日本的傳奇設計師不僅定義了平台遊戲類型，還定義了整個遊戲世界。他創造的馬里奧成為無數遊戲模仿的對象，索尼克、古惑狼、班卓熊等就試圖複製任天堂在馬里奧中完善的遊戲玩法，還獲得了不小的成功。

作為真正意義上的現代電子遊戲之父，宮本茂是第一位入選互動藝術和科學學院名人館的遊戲業人士，他獲得的其他獎項更是數不勝數。他不僅僅是當下遊戲界最具影響力的偶像人物，還會在未來幾十年裡為遊戲業的發展指明方向。