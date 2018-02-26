鳥山名原著的漫畫《七龍珠》在全世界都非常有人氣，在日期:今天凌晨進行的法甲第27輪，巴黎聖日耳曼主場對陣馬賽奧林匹克，在正式開賽前巴黎聖日耳曼的球迷們在現場豎起了《龍珠》孫悟空巨大TIFO為主隊加油打氣，球迷還在看台上打出了六顆龍珠，上面一一寫著巴黎此前6次奪冠的時間，橫幅上則寫著，「讓我們一起去拿到第七個龍珠吧」。最終巴黎聖日耳曼在主場以3:0的比分取勝，他們也在聯賽積分榜上繼續擴大了領先優勢。

目前2017到2018賽季的法甲聯賽還剩下不到1/3的賽程，目前在積分榜上巴黎聖日耳曼積分為71分領先第二名摩納哥14分，只要他們不浪過頭的話拿到第七次的聯賽冠軍應該是沒啥問題。很多收看這場比賽轉播的法國觀眾可以說是目瞪口呆了，看足球賽突然看到了龍珠，而在孫悟空和六顆龍珠的見證下，巴黎聖日耳曼在主場也是打入了3粒進球帶來了一場勝利。