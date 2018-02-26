近幾年3D列印技術的開發進展迅猛，某種程度上已有取代傳統手工的勢頭。在雕塑、手辦的領域，3D列印的作品在細節發揮上更穩定，無論是精工還是批量生產都有其巨大的優勢，果然科技才是第一生產力。

近日，職業3D建模師David Genoshe 及其團隊就和《守望先鋒（Overwatch）》官方開展合作，用3D列印技術製作的大型守望先鋒雕像正式完工。雖然這套作品足有3米高，但因為技術上的優勝，雕像細節非常精緻。

目前守望先鋒系列作品只有三件，現已完成製作，並被送往世界各地陳列，配合守望先鋒聯賽的推廣。源氏雕像被派遣至法國巴黎，法老之鷹雕像駐紮韓國釜山，而獵空雕像則落戶好萊塢。

守望系列雕像內還配備了語音盒子，一些大家都耳熟能詳的台詞，比如「天降正義」、「啊猴嘎，麵條稀碎」「別擔心，交給我吧」等都可以通過雕像播放。

源氏雕像拼裝中

源氏雕像已至巴黎

更多相關資訊請關注：守望先鋒專題

更多相關討論請前往：守望先鋒論壇

除了守望先鋒系列作品之外，他們的團隊還打造過等比例的希爾瓦娜斯雕像，對，就是暴雪嘉年華上公佈的那款。

團隊全家福，有幾位還調皮地戴上了暴雪（前）高層的面具

其實這個團隊和大家並不陌生，隔壁的《英雄聯盟》也同他們展開過合作，而且就在LPL（中國賽區）。

卡特琳娜和泰達米爾就是他們的作品

這兩座雕像就佇立在LPL的主題牆邊

更多相關資訊請關注：守望先鋒專題

更多相關討論請前往：守望先鋒論壇