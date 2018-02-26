區塊鏈項目第三類是應用類。應用類項目就是基於區塊鏈開發平台（例如以太坊）開發的能夠解決實體經濟各個領域諸多問題的區塊鏈項目。

例如基於區塊鏈的預測平台Augur，基於區塊鏈的算力交易平台Golem，基於區塊鏈的奢侈品溯源平台VeChain，基於區塊鏈提供資產兌換及轉移服務的OmiseGo。利用區塊鏈技術，這些項目可以更好地解決信任問題、跨國界流通等問題，同時，利用區塊鏈上的智能合約和代幣，可以更好地實現自動執行，大大提高社會經濟活動的效率。

應用類區塊鏈項目範圍比較廣泛，涵蓋金融、社交、遊戲、產權保護等諸多領域，也是目前區塊鏈項目市值增長最快的領域。

系列小動畫《區塊鏈100問》

區塊鏈從15火到18年，但是你卻仍對區塊鏈一知半解？再不懂區塊鏈你就OUT啦！

想要系統了解區塊鏈但是檢索的資料太零散，想要深入學習區塊鏈但是現有的科普太晦澀。有沒有更輕鬆有趣而又系統全面的區塊鏈科普呢？當然有~

新浪科技聯合火幣集團打造業內首個講解區塊鏈的系列小動畫《區塊鏈100問》。將抽象的區塊鏈概念轉化為100集輕鬆易懂的1分鐘小動畫，每集學懂一個知識點~

10月9日正式開始更新，周一到周五，每天在@新浪科技 和@火幣網 微博、火幣網訂閱號同步更新1集。

（微博轉發贏好禮~）

《區塊鏈100問》邀你變身區塊鏈達人！