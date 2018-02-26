[西班牙，巴塞羅那，2018年2月26日] 在昨晚舉行的特別儀式上，GSMA向華為頒發了「2018年移動產業傑出貢獻獎」，以表彰華為數十年來在倡導新技術標準、推動數字化轉型及構建數字生態等方面所做的貢獻。華為輪值CEO胡厚崑代表公司上台領獎。

據悉，「GSMA移動產業傑出貢獻獎」旨在嘉獎對ICT產業和移動通信發展做出重大貢獻的個人、企業和組織。技術貢獻是華為獲此殊榮的重要原因。正如胡厚崑在領獎時的簡短髮言中表示：「多年來，我們與合作夥伴共同推進3G、4G以及包括5G在內的前沿ICT技術的發展，讓更多人連上網並享受更好的服務。」

華為成立於1987年，三十年來高度重視技術創新和研究，堅持將每年收入的10%-15%投入研發，從2007年到2016年總投入已超過3000億美元，僅2016年，就投入了764億人民幣。目前，華為已經成為一家以電信網路、企業網路解決方案和消費終端等為核心業務的全球技術創新領導者。近年來，華為大力推動雲、人工智慧及5G等領域的技術創新，致力於構築下一代數字基礎設施。

「今天華為已連接全球三分之一以上的人口，對此，我感到很自豪。」華為的成就正是源自在技術創新領域的厚積薄發。在胡厚崑看來，「行業在不斷發展，通信行業將成為全聯接的智能社會發展的基石，未來還有很多工作等著華為去做。」

致力於行業合作是華為獲得「GSMA移動產業傑出貢獻獎」的另一關鍵因素。華為積極加入360多個標準組織、行業協會和開源社區，為建設更廣泛的數字生態發揮了重要作用。

GSMA主席、印度Bharti公司創始人兼董事長Sunil Bharti Mittal表示：「我謹代表GSMA向華為在推動行業發展方面所取得的成就表示祝賀。在僅僅三十年時間里，華為已成長為全球最大的移動網路設備供應商。華為對全球標準的貢獻、其創新方法以及幫助客戶和合作夥伴成功的承諾將對通信行業的未來發展產生持久影響。」